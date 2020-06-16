小米集团：近期合计发行4379.1万股B类普通股

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 快讯 > 小米最新资讯 > 正文

小米集团：近期合计发行4379.1万股B类普通股

2020-06-16 20:48 · 稿源：站长之家

今日，小米集团发布公告称，公司近期合计发行4379. 1 万股B类普通股。

网友热搜:

小米3s电视48寸酷派大神f2换小米系统小米9se好不好小米5s指纹识别速度小米mix2s全网销量小米9pro和华为mate30小米手机4s高配版参数小米6海报女主角是谁小米6x发布会小米7图片及报价
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM