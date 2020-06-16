小米集团：近期合计发行4379.1万股B类普通股

今日，小米集团发布公告称，公司近期合计发行4379. 1 万股B类普通股。
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小米主题商店中有非常多种类齐全的主题可以下载，无论是免费的还是收费的都是有一堆，不过一些刚刚买小米手机的用户还不清楚小米主题要怎么进行混搭，所以今天就来为大家详细的介绍一下小米主题商店中进行混搭主题的教程。
根据此前的消息，小米手环 5 屏幕将从 0.95 英寸增大到 1.2 英寸，屏幕下方用于交互的符号从圆形/拱形（NFC 版）改为了小横杠，而且有点类似于电池图标形状。
小米日前推出了全新的 MIUI 12 系统，小米宣布小米 AI 电话助理经过半年测试，已为内测发烧友们接听了 400 万个电话，广受好评。AI 电话助理将正式升级为 AI 通话!用户可以自定义开场语、自由切换自动应答或手动回复，还可以定向自动接听，再也不用在意骚扰电话以下是 MIUI12 AI通话功能使用教程，感兴趣的小伙伴一起来看看吧。
日前有消息称，小米电视棒（TV Stick）可能很快发布。现在前几周出现在国外电商平台平台的小米电视棒得到了小米德国方面的证实，并给出了第一张官图。
小米手环2新买的第一件事情就是要先连接手机和自己的手机进行绑定，很多人刚刚买小米手环2还不清楚到底要怎么才能连接手机，只有连接绑定了小米手环2才能正常的使用查数据，所以今天就来为大家分享一下小米手环2连接手机的教程。
DoNews 6月5日消息（记者 丁凡）据小米印度推特的消息，小米Mi Notebook预计将在6月11日在印度首发，官方称其为印度首发、印度专享、专为印度打造。爆料者公布了 Mi Notebook 的包装，并称Mi Notebook还有Horizon版本，搭载了14英寸窄边框屏，支持DTS音效、拥有10小时续航，搭载SSD。
小米于 6 月 11 日正式发布全新的「小米手环5」，其主要功能包括全天睡眠监测，并新增了多项运动模式。小米手环 5 采用 1.1 英寸动态彩显屏幕，屏幕表面由 2.5D 耐刮花玻璃面板保护，屏幕背光亮度最高可达 450nit。小米手环价格不贵，而且配置也很不错，以下是关于小米手环 5 的颜色和续航的详细介绍。
6月11日下午14点，小米手环5正式发布，本次发布的小米手环5拥有1.1英寸彩色显示屏，超过100+款主题表盘，支持14天超长续航，以及磁吸充电，更有NFC版本可以选择。
小米集团法务部品牌保护组官微@小米品牌 安全今天公布了“假冒小米蓝牙耳机打击行动”， 4 月 15 日在广东省深圳市某工业园查获了 1000 多个假冒的小米蓝牙耳机。
据小米官方发布的消息，小米将在今天下午 14 点举行线上新品发布会，正式推出小米手环 5。小米手环 5 支持切换上百款表盘，新增了大家耳熟能详的超级IP，包括名侦探柯南、EVA、初音未来、海绵宝宝等。
小米手环 5 新品发布会将于 6 月 11 日14: 00 召开。届时，小米手环 5 将正式亮相。小米手环 5 支持切换上百款表盘，新增了大家耳熟能详的超级IP，包括名侦探柯南、EVA、初音未来、海绵宝宝等。根据此前信息，小米手环 5 将在磁吸式充电、11 种专业运动模式、NFC 银联闪付、专业传感器升级、全新的女性健康模式和远程遥控拍照等方面进行升级。
6月8日，拥有保险经纪牌照的小米金融宣布将于 6 月 15 日上线“小米互助”。据其介绍，“小米互助” 0 元可加入，最高 50 万互助金保障，覆盖 90 多种重疾，具体细节需等待上线后才能明晰。就最高互助金来说，相比蚂蚁金服相互宝最高 30 万互助金，高出 20 万;此外，为获取用户，小米金融开启现金补贴，加入用户即可领取现金红包。
近日，小米联合创始人、副董事长、手机部总裁林斌，连续卸任小米子公司职务，被外界解读为是林斌要退休的信号，不过小米方面对此回应称，林斌卸任属于正常的工商变动，退休一事纯属无端猜测。
据统计机构报告显示，2019年，中国联网电视总规模达到4.45亿台，覆盖使用人数达到10亿人。互联网电视市场从2013年前的广阔蓝海，到如今多个品牌的红海缠斗，乐视、微鲸、看尚、暴风、风行等企业逐渐退出竞争的主擂台，依旧坚挺的酷开、小米、荣耀进入了新一轮的比拼，“1699价格之战”正酣，各家在618大促来临之际纷纷使出降价杀手锏。值得关注的是，小米凭借全生态布局，电视销量持续攀升，而酷开持续进行技术创新，稳步发展，始?
小米突然宣布了一则重磅消息。官方宣布，杨柘将以小米集团副总裁，中国区首席营销官(CMO)的身份加入小米，成为常程之后又一名“空降”高管。在官方声明中小米明确表示，杨柘将来会负责中国区市场营销战略制定、品牌建设等工作，也算是填补了小米在这些方面的空缺。
小米于 6 月 11 日正式发布全新的「小米手环5」，其主要功能包括全天睡眠监测，并新增了多项运动模式。小米手环 5 采用 1.1 英寸动态彩显屏幕，屏幕表面由 2.5D 耐刮花玻璃面板保护，屏幕背光亮度最高可达 450nit。小米手环5有两个版本，分别是标准版和NFC版，那么小米手环 5 标准版和NFC版其他方面有什么区别呢？以下是关于小米手环5两处版本区别的详细介绍。
6 月 6 日消息，一位网友在Redmi产品总监王腾微博下留言：小米 10 相比近几年的好几款小米旗舰产品表现力都要给力些，不仅仅是销量，利润和均价也有提高。
小米方面今日在微博上发布《米家改名公告》，原@米家MIJIA 官微更名为@小米智能生活 。
5 月 14 日，北京小米电子软件技术有限公司发生工商变更，小米联合创始人、副董事长、手机部总裁林斌卸任公司法定代表人、经理、董事，由洪锋(小米联合创始人、高级副总裁、小米金融董事长)接任
据天眼查数据显示，近日，北京小米电子产品有限公司发生工商变更，林斌卸任公司法定代表人、经理，由王川接任，此外，黎万强退出监事，由刘德接任。