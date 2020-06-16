爱奇艺回应腾讯计划成为其最大股东：不予置评

6月4日，因超前点播起诉爱奇艺的用户再次通过微博发声，他表示“在庭审中把我的观影记录拿出来了，上百页，感觉隐私被侵犯的很严重。”对于该用户的表态，爱奇艺也在随后进行了回应，爱奇艺称“我们申请了不公开质证，确保信息不会流向任何第三方。”