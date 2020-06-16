爱奇艺回应腾讯计划成为其最大股东：不予置评

据路透社援引两名知情人士消息称，腾讯计划成为爱奇艺的最大股东，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。对于上述消息，百度、爱奇艺和腾讯拒绝发表评论。爱奇艺回应称，不予置评。
据路透社援引两名知情人士消息称，腾讯计划成为爱奇艺的最大股东，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。对于上述消息，百度、爱奇艺和腾讯拒绝发表评论。爱奇艺回应称，不予置评。
据此前报道，2019 年热播剧《庆余年》上线爱奇艺，有会员用户发现，收看该剧还需要再额外付出单集 3 元的「超前点播」费用。购买会员已经付费，看热播剧为何还要再付费？原告认为爱奇艺「超前点播」侵犯了他的合法权益，遂将其起诉至北京互联网法院。
据北京法院网官方微博@京法网事消息，日前网友起诉爱奇艺超前点播《庆余年》，法院肯定“超前点播”模式本身并无不妥，但不应损害客户已有权益。涉案电视剧《庆余年》损害原告部分权益，需向原告进行赔偿，驳回原告其他诉讼请求。
美股6 月 16 日开盘前爱奇艺股票大涨，传闻腾讯计划入股爱奇艺，一位知情人士表示，腾讯已经与拥有56.2％爱奇艺股权的百度就购买未确定规模的股份进行接洽。
昨日晚间，@爱奇艺 发文回应北京互联网法院对会员诉爱奇艺《庆余年》超前点播案的宣判结果，爱奇艺称「超前点播模式的推出是为了满足用户日益多元的内容观看需求，感谢一审法庭并没有否定这个探索和尝试，肯定超前点播模式并无不妥，我们会不断完善产品和服务，给大家带来更好的体验。 对于其他判决信息，保留上诉的权利。」
爱奇艺官方微博发文回应，表示超前点播模式的推出是为了满足用户日益多元的内容观看需求，感谢一审法庭并没有否定这个探索和尝试，肯定“超前点播模式并无不妥”，同时承诺会不断完善产品和服务。而对于其他判决信息，保留上诉的权利。
昨日盘中，哔哩哔哩上涨2.45%，市值达117. 61 亿美元，超过爱奇艺116. 72 亿美金的市值。截至收盘，B站股价报33. 13 美元，上涨0.27%，总市值达114. 44 亿美元。而爱奇艺股价报15. 87 美元，上涨2.39%，总市值达116.43亿美元。
今日，“爱奇艺庆余年超前点播案”原告@吴声威wsw发文称：“不打算继续使用爱奇艺了，不是因为超前点播，也不是因为星钻会员，而是因为他们在庭审中把我的观影记录拿出来了，上百页。感觉隐私被侵犯的很严重。”
不知道各位差友还记不记得，去年年底的时候，腾讯视频、爱奇艺搞了一个独占剧《 庆余年 》火的上了好几次热搜。
路透社援引两名知情人士消息称，腾讯控股打算成为它的视频流媒体竞争对手爱奇艺的最大股东，以降低成本。其中一名知情人士表示，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。不过目前还不清楚腾讯是否已经与爱奇艺接触。该名知情人士称，采取这样的策略将可以提高生产和购买内容时的议价能力，同时降低营销成本。知情人士也表示，该计划尚处于早期阶段，随时可能
6月4日消息，“爱奇艺庆余年超前点播案”原告吴声威在微博发文称，因观影记录被爱奇艺在庭审中公布，自己将不再打算继续使用爱奇艺了。吴声威表示：“我不打算继续使用爱奇艺
6月4日，因超前点播起诉爱奇艺的用户再次通过微博发声，他表示“在庭审中把我的观影记录拿出来了，上百页，感觉隐私被侵犯的很严重。”对于该用户的表态，爱奇艺也在随后进行了回应，爱奇艺称“我们申请了不公开质证，确保信息不会流向任何第三方。”
针对爱奇艺《庆余年》超前点播案原告称个人观影记录在庭审中被公开一事，爱奇艺方面回应称，本次诉讼中提交的信息，也是基于根据法律法规和诉讼需要，仅向法庭提供，便于法官更好地了解事实。
5月26日美股收盘，B站股票盘中涨超2.5%，市值报117. 6 亿美元，今年迄今累涨81%;与此同时，爱奇艺上涨2.65%，市值报116. 72 亿美元，今年迄今累跌24%。哔哩哔哩市值正式超过爱奇艺。
如果把舆论比做竞技场，角斗士则通常在上场之前胜负已分。这边媒体和大众一边倒地叹息疫情期间整个文娱行业衰败、注销了数千家影视公司，但行业黑暗反衬了那些优秀的企业更加熠熠生辉。
今日，“爱奇艺庆余年超前点播案”原告@吴声威wsw 通过个人微博发文称：“不打算继续使用爱奇艺了，不是因为超前点播，也不是因为星钻会员，而是因为他们在庭审中把我的观影记录拿出来了，上百页。感觉隐私被侵犯的很严重。”
【TechWeb】 6月2日消息，北京互联网法院今日开庭审理了吴某诉爱奇艺公司网络服务合同纠纷一案，法院当庭宣判确认，爱奇艺公司的《爱奇艺VIP会员服务协议》部分无效；在吴某购买会员服务后更新的“付费超前点播”条款对吴某不发生效力；爱奇艺公司继续向吴某提供原有会员权益。爱奇艺晚间回应称，超前点播模式的推出是为了满足用户日益多元的内容观看需求。爱奇艺称：“感谢北京互联网法院一审法庭并没有否定我们的探索和尝试，肯
针对爱奇艺《庆余年》超前点播案一审结果，爱奇艺表示，超前点播模式的推出是为了满足用户日益多元的内容观看需求。爱奇艺称：“感谢北京互联网法院一审法庭并没有否定我们的探索和尝试，肯定‘超前点播模式本身并无不妥’。”此外，爱奇艺表示，会不断完善产品和服务，给大家带来更好的体验。对于其他判决信息，保留上诉的权利。
6月16日消息，外媒援引知情人士透露的消息称，腾讯已经与拥有56.2%爱奇艺股权的百度就购买爱奇艺股份进行接洽，计划成为爱奇艺的最大股东。对此消息，百度方面回应不予置评。最新财报显示，爱奇艺2020年第一季总营收达76亿元人民币(约合11亿美元)，同比增长9%，但运营亏损仍然达到22亿元人民币（约合3.166亿美元）。根据易观千帆的数据显示，2019年9月国内综合视频app排行，日均使用时长上，爱奇艺和腾讯视频分居第一?
今日，腾讯音乐娱乐集团正式与爱奇艺旗下直属经纪公司北京果然天空文化传媒有限公司达成独家战略合作，旗下QQ音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民K歌等数字平台将会独家享有果然娱乐全曲库音乐版权。
天眼查数据显示，6月1日，湖州尤达影业有限公司发生工商变更，投资人新增北京爱奇艺科技有限公司、上海力加文化传播有限公司等。湖州尤达影业有限公司成立于2019年2月，注册资本750万人民币，法定代表人为冼国华，公司经营范围包括广播影视、音乐服务；影视服装、道具、器材租赁；艺人经纪代理；影视剧本创作、销售等。天眼查数据显示，该公司工商披露的股东中，冼国华为公司第一大股东，持股比例为60%，