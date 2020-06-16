爱奇艺回应腾讯计划成为其最大股东：不予置评

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爱奇艺回应腾讯计划成为其最大股东：不予置评

2020-06-16 16:36 · 稿源：站长之家

据路透社援引两名知情人士消息称，腾讯计划成为爱奇艺的最大股东，腾讯已经与爱奇艺56.2%股份持有者百度进行接触，希望购买规模尚未确定的股份。对于上述消息，百度、爱奇艺和腾讯拒绝发表评论。爱奇艺回应称，不予置评。

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