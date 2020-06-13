炒鞋、炒盲盒等这种低价买入，高价售出套利模式在国内十分常见了。最近，小编看到了一家创意公司的“套利”玩法可以用“魔幻”来形容。

这家公司只花了 3 万美元买入一副画，经过一系列骚操作，至少赚了二十几万美元，这究竟是怎么做到的呢?

切割画作，狂赚二十多万美元

这还要从一副画说起。Damien Hirst是英国当代知名艺术家，曾创作过一个叫做"L-Isoleucine T-Butyl Ester"的彩色圆点图作品，这幅作品由于 88 个各种颜色的圆点组成，如下图：

注：图片来自MSCHF官网

不知道你是否看懂了呢?不懂就对了，不懂就是艺术。

这个看起十分简单而又另类作品却有很多人想买，因为它是Damien Hirst的作品。

这时候，美国一家更为“另类”的创意公司MSCHF公司登场了。

MSCHF先是以30， 485 美元买下这幅作品，再把其中 88 个单独的圆点切割下来。这些圆点被称作"Severed Spots"，并以每个 480 美元的价格出售。

注：图片来自MSCHF官网

一个小圆点也会有人买?艺术的世界就是这么“魔幻”，喜欢Damien Hirst作品的人蜂拥而至，“ 88 个”圆点 10 分钟就卖光了，总共卖了42， 240 美元，MSCHF净赚11， 755 美元。

然而事情并未就这样结束，你以为只剩下 88 个空洞的白色画纸一文不值了吗?这创作团队灵机一动，在本来的Damien Hirst签名的画纸上签下了「MSCHF」大名，重新把它当作独立艺术品在网上公开拍卖。

原本三万多买入的作品，如今起拍价为 12 万美元，目前拍卖价已经超过 26 万美元。

注：图片来自MSCHF官网

看看，对比炒鞋、炒盲盒，MSCHF“炒画作”做法不知道高了几个段位。

这不得不让人好奇，MSCHF这家公司到底是什么来头，竟然能想出这种让人叹为观止的创意呢?

小编又深入扒了扒，只想用“跪服”表达对这家公司的产出的各种创意项目。

MSCHF可以说是纽约一家很年轻的创意公司，成立于 2016 年，目前一共有 10 名员工，经常创造了一些让人感到“荒谬”、病毒式传播的项目和产品。

这家公司最初是跟一些大型商业品牌合作，做些社会推广的活动。 2019 年，MSCHF来了个大转变，开始每两周发布一个创意项目和产品。

比如推出了基于占星术的股票交易APP，人工智能合成脚的照片、“耶稣”版装满圣水的耐克运动鞋等等。

各种天马星空的创意项目

MSCHF的项目到底有多“奇葩”，来看看下面几个案例你就能体会到了。

注：图片来自MSCHF官网拼制

案例一：高阶版盲盒

MSCHF发布了一款类似国内颇为火爆的盲盒产品“MSCHF Box”，每个盒子售价 100 美元，盒子里装的是价值 0 到 7000 美元的各种奇奇怪怪的物品。用户在线上下单之后，MSCHF就会把“盲盒”快递到客户的手中。

注：图片来自MSCHF官网

对于购买者而言，刺激的时刻就来了，因为打开神秘盒子之后，收到的可能是廉价的香糖，内衣、可口可乐，又或者是昂贵的LV包包、上文提到的耶稣鞋，还可能是价值 7000 美元的劳力士。一般来说，物品越贵，获取的的几率就越低。比如获得LV包包、劳力士、耶稣鞋的概率只有0.1%，而获得内衣的概率就有2%。

注：图片来自MSCHF官网

更出其不意的做法是，购买者在收到盒子之后，如果能坚持 100 天不打开并把盲盒完整的寄回给MSCHF，这家公司就会返还 1000 美元。不过又有几个人能忍得住诱惑呢?

案例二：YouTube吃播视频

MSCHF创建了一个YouTube频道“man eating food”，只上传一个男子吃各种东西的视频，比如吃一整瓶蛋黄酱、一整个生包菜、狗粮猫粮、干吃辣椒，甚至是吃下国外明星Pete Davidson的照片。

这个挑战中的许多饮食要求直接来自Reddit，其最终目的并不是让观看者感到恶心，而是“做一些真正有趣的事情”。

注：图片来自YouTube视频截图

当然，国内的视频博主也有类似的做法，比如有的有B站up主挑战吃变态辣的食物的做法就有异曲同工之妙。

案例三：制作剧毒电脑

拍卖艺术品这种做法MSCHF可以说是熟门熟路了!比如，MSCHF还创造了一台“史上最毒”的电脑Persistence of Chaos，并对外拍卖。他们在一台三星笔记本电脑上注入 6 种曾造成全球经济损失 950 亿美的超级电脑病毒超级电脑病毒。

注：图片来自MSCHF官网

包括窃取银行信息和企业数据“DarkTequila”、导致全球多个国家医疗系统瘫痪的勒索病毒“Wanna Cry”、已知扩散速度最快的俄罗斯定制病毒My Doom和超级病毒I LOVE YOU、发送垃圾邮件病毒BlackEnergy、木马与蠕虫的结合体Sobig。

当然，为了确保病毒不会传播，MSCHF对这台笔记本隔离在特殊的气密空间里并切断网络连线防止病毒传播。最后，这台笔记本以 135 万美元售出。

案例三：根据星象买股票app

在买股票这件事上，MSCHF也搞出了不同寻常的的玩法推出了基于星象买股票Bull and Moon。这款应用的特色之处在于可以根据星象匹配股票，用户只需输入他们的名字、生日和投资经验，系统就会按星盘自动匹配推荐股票。

注：图片来自MSCHF官网

这样看似“迷信”的设计却备受热捧，甚至还吸引了国外主流媒体纷纷报道。

案例四：耶稣鞋

2019 年 10 月，MSCHF把Nike Air Max97 改造成“耶稣鞋”，在鞋底中注入号称来自约旦河的圣水，并加上金色十字架，售价 1450 美元，没想到在 15 分钟就销售一空。

注：图片来自MSCHF官网

之后二手市场上开始转售这款鞋子，售价高达 4000 美元，还成为去年Google搜索次数最多的球鞋之一。

案例五：看剧插件

构建了一个浏览器插件Netflix Hangout，这个工具能把显示屏伪装成“在线会议”模式，让人们可以在电话会议期间掩饰自偷偷在Netflix看视频、刷剧的行为。

注：图片来自MSCHF官网

案例六：尖叫鸡“烟杆”

他们甚至设计了一款尖叫鸡“烟杆”产品，特别之处在于，人们要对着尖叫鸡的嘴巴吸，这个画面“太美”，下得了嘴的都需要一定的勇气。

不出意外，这款产品同样吸引了众多用户竞相购买。

注：图片来自MSCHF官网

可以说，MSCHF的创意并没有局限在哪个领域，看着起来天马星空，却又是源于当代生活现象的切入。比如“盲盒”无疑体现了人类的好奇、贪婪，并借此推出了“暴利”的盲盒商业模式。

另外，拍卖Damien Hirst的圆点画作则很好的应用了“区块链”的概念。近年区块链(Blockchain)等技术的兴起，艺术界有人提出「切割拥有权」的想法，也就是把艺术品的价值如股票般分割，让多人集体投资及拥有。

MSCHF的方式就是把Damien Hirst作品划分成 88 份，这种做法无疑是极具挑战性和颠覆性的。

这家公司还推出了自己的网站和APP，感兴趣的小伙伴可以到他们的官方网站了解更多有趣的项目，网址：https：//mschf.xyz/。

结语

那么这些创意是怎么想出来的呢?

MSCHF大多数员工都是开发人员和设计师，有些人有艺术背景。公司的每个想法都来自每周的例会，工作团队必须在例会上提出潜在的想法，并从中进行挑选。确定一个想法后，MSCHF经过数周或数月的精心设计打磨，才会正式推出。

对于MSCHF来说，除了有专业的团队，不设限也是产生创意的关键。比如上文我们提到的一系列项目如浏览器插件Netflix Hangout、改造耐克运动鞋、星象股票匹配APP等等其实都没有联系。只要员工能找到所需的资源，何项目或想法都是不受限制的。

道理虽然很简单，但是要想出这么些五花八门有趣的项目，并将它们实现本身就是一件不平凡的事情。不知道看完MSCHF这个案例你又是作何感想呢?