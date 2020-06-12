失去大将！苹果前工程师辞去英特尔高管职务

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失去大将！苹果前工程师辞去英特尔高管职务

2020-06-12 16:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月12日 消息:苹果前工程师吉姆·凯勒(Jim Keller)自 2018 年以来一直在英特尔工作，他将离开这家公司。在一份公开备忘录中，英特尔表示，凯勒因个人原因辞职，今天生效(美国当地时间 6 月 11 日，)。他是担任英特尔的高级副总裁和总经理，主要负责芯片的设计。

据悉，凯勒曾在特斯拉(Tesla)、AMD和苹果(Apple)参与过重要项目。 2008 年，他在P.A. Semi担任高管，该公司专注于设计ARM处理器，后来被苹果收购。

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通过这次收购，吉姆·凯勒(Jim Keller)帮助苹果制造了第一批ARM处理器，包括A4 和A5 芯片。正是这些芯片让苹果推出了iPad和iPhone4 等最受欢迎的设备。这位工程师于 2012 年离开苹果后加入AMD。 2016 年，他还在特斯拉担任Autopilot硬件工程副总裁。

值得注意的是，英特尔在处理器市场面临日益激烈的竞争时，失去了凯勒这样的人才更是一种损失。不仅AMD在威胁英特尔的业务，亚马逊也在开发自己的云计算芯片。

本周，有消息称苹果公司计划在本月晚些时候开始在Mac产品线上从英特尔处理器过渡到ARM芯片。

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