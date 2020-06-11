25000家酒店支付宝开“办事处”，上线2周会员增长361%实现V字反弹！

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25000家酒店支付宝开“办事处”，上线2周会员增长361%实现V字反弹！

2020-06-11 13:35 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息：酒店、民宿行业正在加快复苏。 6 月 10 日支付宝最新数据显示，「数字酒店黑金卡」上线2周不到，26家大型酒店集团会员数量平均增长361%。

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据了解，目前酒店会员消费的贡献占比，已经占到了酒店收入的50%以上。

5月底，支付宝联合复星、首旅如家、华住、君亭等 26 家大型酒店集团共同打造 「数字酒店」，将酒店入住前、中、后服务全面数字化，并打通支付宝与酒店的会员体系，以支付宝中心化流量助力酒店从支付宝生态一键拉新，参与酒店数量超过25000家，占据中高星酒店的 7 成以上。

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(用户通过上支付宝搜「酒店黑金卡」，免费 0 门槛等级匹配酒店会员卡)

数据显示，通过「数字酒店黑金卡」，两周内隐居酒店集团会员用户量增长11倍，晗月酒店集团会员用户量增长5.5倍。

首旅如家去年率先与支付宝达成数字酒店合作、拉通会员，目前累计获取新会员超过100万，目前接近70%的消费来自于会员用户。相对于今年 3 月，首旅如家支付宝小程序订单交易量提升超过500%，实现V字反弹。首旅如家小程序负责人表示：“支付宝生态中心化+去中心化的运营模式，对于酒店快速拉新和深度运营老客户有很大助力”。

自 3 月 10 日支付宝升级为「数字生活平台」以来，各行各业的商家纷纷通过小程序上支付宝开「办事处」，截至目前支付宝已经相继推出「数字景区」、「数字生活城市」、「数字市民中心」、「数字出行」、「数字招生办」、「数字招聘办」、「数字租赁」等，其中，「酒店黑金卡」是「数字酒店」的最新动作。

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