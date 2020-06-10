中国顺风车报告：累计注册车辆3000万辆、乘客3亿人

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:嘀嗒出行联合人民数据等机构联合发布了《2014- 2020 年中国顺风车行业发展蓝皮书》，报告显示，截至 2019 年底，全国各地有 17 家信息平台公司开展顺风车业务，累计注册车辆 3000 万辆，占到现有私人轿车保有量总量的21.9%，注册乘客有 3 亿人。

数据显示， 2019 年末，全国私人汽车保有量 22635 万辆，其中私人轿车保有量达到 13701 万辆。报告认为，顺风车市场目前尚未饱和，无论是供应侧还是乘客端都还有较大提升空间。

就全国顺风车合乘需求分类而言，日常上下班通勤的需求，占到合乘总需求的53.1%;顺风车周边游和节假日返乡占顺风车合乘总需求比例18.2%;而在所有成行合乘订单中，平均顺路匹配程度已达到86.3%。

从用户年龄层次来看，报告显示，顺风车用户以 80 后为主，其中， 80 后， 90 后和 00 后的车主占比超过78%，而 80 后， 90 后和 00 后乘客占比则超过84%。

另外，报告展现了嘀嗒顺风车车主好评率排名前 10 城市，依次为沈阳97.1%、天津96.9%、大连96.4%、北京96.2%、上海96.1%、青岛95.9%、哈尔滨95.8%、杭州95.2%、厦门94.2%、武汉94.1%。