吴亦凡起诉网友一审获赔10万 因在直播连麦中“被黑”

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吴亦凡起诉网友一审获赔10万 因在直播连麦中“被黑”

2020-06-10 19:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息：据北京海淀法院公众号消息，因认为网络用户陈某某在“全民直播”连麦以及微博发文中对其进行侮辱、诽谤，网络用户王某通过微博对直播内容进行文字传播，知名艺人吴亦凡将北京微梦创科网络技术有限公司、陈某某、王某诉至法院。

原告吴亦凡诉称， 2017 年 12 月 16 日，其发现被告王某在微博账号中发布了标题为《帝师直播实锤赵**：赚钱就走 永不嫁卢**说吴亦凡 李**》的文章，并在文中公然散播“流量小鲜肉吴亦凡约粉还假装谈恋爱”等对原告进行侮辱、诽谤的内容。经查，上述侮辱、诽谤内容源于陈某某在“全民直播”平台上的所谓“爆料”。

法律

2017 年 12 月 15 日晚，陈某某在“全民直播”平台上与昵称为“帝*”的直播用户连麦时，公然宣称“娱乐圈的小鲜肉都一个B样，就知道*粉”等，故意对原告进行侮辱、诽谤，并在其个人微博账号“你的傻狐帝”中发布微博称“我也发誓我说过的话都是赵**亲口所说，如有撒谎天打雷劈”，进一步以肯定口吻加深以上侮辱、诽谤言论的误导性。此等言论一经播出，即引发不明真相的社会公众对原告产生误解与质疑，明显降低了原告的社会评价，已构成对原告名誉权的严重侵犯。

根据公证取证录像显示，涉案直播内容观看人数为578. 2 万，影响极其严重、恶劣。而王某未向原告核实信息的真实性，故意转发陈某某上述具有侮辱、诽谤性质的言论，构成共同侵权。

另查明，微梦公司系向陈某某、王某提供网络信息发布服务的网络服务提供者，对二被告的涉案微博账号具有管理权限及管理职责，故起诉要求微梦公司删除相关侵权微博，陈某某、王某向吴亦凡赔礼道歉并赔偿经济损失、精神损害抚慰金及维权合理支出 75 万元。

法院经审理后认为，陈某某在直播连麦中发布的关于吴亦凡的评论内容用语粗鄙，并引她人言论自证，但均为单方口头陈述，在缺乏证据佐证情况下，意在对吴亦凡名誉进行恶意贬损、侮辱。当日直播观看人数达578. 2 万，引发了诸多第三方账号的转播以及大量网友关于原告的不当误解，侵害了吴亦凡的名誉权。吴亦凡有权要求陈某某赔礼道歉、消除影响并赔偿损失。

王某在未经查证的情况下发布涉案文章，对前述直播过程及相关内容进行文字描述并进行归纳重述，导致涉案侵权影响进一步扩大，违反了其作为自媒体发布主体应尽的审慎注意义务，存在过错，鉴于无证据显示王某与陈某某存在意思联络，故王某应就己方过错行为承担独立侵权责任，其具体责任承担方式，由法院综合考虑王某的主观过错、侵权情节、影响范围等因素合理确定。

最后，法院判决陈某某刊登致歉声明并赔偿吴亦凡精神损害抚慰金及维权合理开支合计 8 万元;王某刊登致歉声明并赔偿吴亦凡精神损害抚慰金及维权合理开支合计 2 万元。

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