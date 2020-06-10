ARM上演抢夺公章大戏，CEO吴雄昂被罢免？官方：未发生人事变动

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息：今天，有媒体报道称ARM中国也上演了一出当当式抢夺公章大戏，ARM中国执行董事长兼CEO吴雄昂已被免职，但因为涉及到法人更替等法律手续，暂时没有公开宣布，具体变动原因也不清楚。

随后，安谋科技(中国)有限公司发布声明称，安谋中国未发生人事变动，董事长兼CEO吴雄昂继续领导公司。

具体声明如下：就本公司法定代表人、董事长及总经理的任免问题，本公司郑重声明如下：

1、本公司是经合法注册的独立法人实体，具有独立的法人人格，依法独立存续，自主经营。本公司法定代表人、董事长及总经理始终是 Allen Xionang Wu(吴雄昂)先生。

2、据称，公司于 2020 年 6 月 4 日召开董事会免除吴雄昂先生一切职务。本公司并未在 2020 年 6 月 4 日通过合法召集程序召开董事会，未经法定程序擅自召开的董事会因程序不合法应属无效会议，无效会议产生的决议也是无效决议，本公司不会认可和执行无效董事会产生的无效决议。

3、本公司将一如既往地依法运营，向客户提供优质产品与服务。

资料显示，吴雄昂于 2004 年加入ARM并于 2007 年出任中国区销售副总裁。 2011 年初，吴雄昂出任中国区总裁， 2013 年 1 月升任为大中华区总裁。

加入ARM之前，吴雄昂曾在美国硅谷创建Accelerate Mobile公司，并曾在明导国际(Mentor Graphics)、LSI Logic、Intel担任过管理、市场、销售、工程等职务。