活久见！研究称人工智能大脑也需要睡眠休息

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 人工智能最新资讯 > 正文

活久见！研究称人工智能大脑也需要睡眠休息

2020-06-10 11:06 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:人工智能要达到人类智力的水平还有很长的路要走，最新研究发现，但它可能想人类一样需要睡眠。

美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员在开发与人脑学习方式相似的神经网络时发现了这一现象。

研究人员发现，人工大脑在连续自动化词典训练后变得不稳定。该技术包括对目标进行分类，而不将它们与现有的示例进行比较，而这相当累人。

接着，研究人员试图通过让网络处在在噪音信号来解决这个问题，，这些噪声信号创造了一种人工睡眠。当他们使用高斯噪声，包括一个大范围的频率和振幅，人工大脑的稳定性得到恢复。

AI,人工智能，机器人

研究人员认为，这种噪音模仿了人类大脑在慢波睡眠时接收的信息。慢波睡眠是一种对健康至关重要的深度睡眠。

美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的计算机科学家Yijing Watkins表示：“这就好像我们给神经网络提供了相当于一个良好夜间休息的机会。”

研究人员表示，这种对休息有需求在人工智能中并不普遍。相反，它仅限于生物逼真的神经形态处理器——比如英特尔的Loihi芯片。

绝大多数机器学习、深度学习和人工智能研究人员从未遇到过这个问题，因为在他们研究的非常人工的系统中，他们有执行全局数学运算的特权，这些运算具有调节系统整体动态增益的效果。（thenextweb

网友热搜:

ai人工智能投资概念股vivo人工智能八核好不好全球ai人工智能大赛人工智能图片人工智能英语翻译加推人工智能名片人工智能芯片排名广州人工智能国际大会人工智能龙头股人工智能ai具体指什么
  • 相关推荐
关键词：

  • 人工智能前景广阔 榕树贷款借力AI创新金融服务

    随着科学技术的不断发展，人工智能已经覆盖了人类生活的方方面面，在不同领域发挥着不同的作用。据外媒消息，微软和索尼宣布，两家公司已经在携手创建人工智能驱动智能相机解决方案，从而使企业客户更容易执行视频分析。智能相机和视频分析的结合可以在广泛的企业场景中提供更好的商业视角。 据了解，两家公司将把微软的Azure AI功能嵌入到索尼的AI图像传感器IMX500 中。具有AI功能的IMX500 传感器也成为了世界上第一款包含像素芯

    人工智能 AI创新

  • 盘石RockySaaS赋能直播建设 AI人工智能让直播更精彩

    疫情期间，居家令催生了大量的直播行业机会，直播在互联网科技飞速发展的带领下，在保持自身稳定发展的基础上，逐渐拓展向各行业领域，如电商直播、教育直播、音乐直播、财经直播等等。直播以其实时分享和在线交互的特性被迅速圈粉，再加上强大的流量变现实力，也使得越来越多资本入局直播行业。盘石RockySaaS产品研发团队充分利用AI人工智能，致力于打造集协同办公与营销为一体的直播软件。在当前的环境下，"教育直播"，"电商直播

    RockySaaS AI人工智能

  • 外媒：韩国科技公司拟建立联盟 增强人工智能技术

    6月3日消息，据国外媒体报道，据业内人士周三透露，在韩国政府的倡议下，韩国科技公司正着手建立联盟，以增强人工智能（AI）技术。周三，韩国电信、LG电子和LG Uplus宣布，它们将打造一个名为“AI One Team”的开放式创新平台，这似乎是针对另一个具有竞争力的AI联盟（包括SK电讯、三星电子和Kakao）所采取的战略举措。这三家公司补充说，他们将合作开发一种人工智能解决方案，通过韩国电信的全球流行病预防平台，帮助

    人工智能 AI

  • 京东数科的人工智能技术，带来了强大竞争力

    如今人工智能在金融领域的应用十分广泛，从智能生物识别和模型算法策略，到深度学习和策略研究，各种基于人工智能技术的产品或服务不断出现，重塑和改造了诸多传统金融业务，京东数科也致力于自身的科技发展。京京东数科服务型AI机器人回顾此次抗疫战中，机器人起到了重要作用。护士能够在医院或者隔离处一趟一趟跑，可是有很大被感染的风险，令人担忧。这时候就轮到服务型机器人上场了，它可以准确无误的依据指令在医院或者隔离处

    京东数科 人工智能技术

  • 人工智能+大数据，新浪舆情通用更“智能”的数据助力决策

    人工智能技术的应用早已深入人们的生活，语言翻译、智能音箱、导航系统、城市安防系统之中都能有人工智能技术的参与，在推动国家治理、优化企业运营策略的过程中，也能见到人工智能技术的应用。近年来，政企机构越来越重视聆听新媒体平台上的声音，并通过大数据分析和数据简报等方式挖掘信息价值，洞察民意以辅助自身决策。随着数字基础设施建设的逐步加速，互联网信息将成倍增长，并且以更复杂多样的形态和方式出现，人工智能技术

    人工智能 大数据 新浪舆情通

  • 中国人工智能大赛团体赛即将开赛，继续“点燃”AI创新能力

    经过几个月的多轮角逐，“中国人工智能大赛·语言与知识技术竞赛”个人赛圆满结束。竞赛于 2019 年 12 月启动，由中央网信办、工业和信息化部、公安部指导，由厦门市政府主办，厦门市委宣传部、厦门市委网信办、厦门市科技局、厦门市工业和信息化局、厦门市公安局、人民网、百度承办，是多方携手共同打造的“中国第一、国际领先”的赛事。 在 5 月 20 日下午，由深度学习技术及应用国家工程实验室与百度联合主办的“WAVE SUMMIT

    中国人工智能

  • AI又抢饭碗！微软将用人工智能取代数十个MSN新闻工作者

    多名知情人士近日证实，微软将不再与数十家在MSN工作的新闻制作承包商续签合同，并计划使用人工智能来取代它们。据称，微软不会为大约 50 名新闻制作工人续签合同，他们将在 6 月 30 日之后不再为公司工作。不过，这些受雇于微软的全职新闻制作人员将坚持留在公司。一些不愿透露姓名的员工表示，MSN将使用人工智能来取代他们一直在做的生产工作。这项工作包括使用算法来识

    AI 微软 微软新闻

  • 鹰视教育：人工智能结合教育，推进在线教育“个性化”进程

    “互联网+”的概念最早可追溯到 2012 年 11 月，它指的是依托互联网信息技术实现互联网与传统产业的联合，通俗的说，就是“互联网+各个传统行业”，一方面可为各个传统行业提供新鲜血液，另一方面也扩大了互联网的应用范围。近年来，随着教育进行普及化阶段，人们对优质教育的需求与日俱增，但与此同时，现代人的时间越来越宝贵，甚至有些职场人士连吃饭的时间都没有，有效解决有限的学习时间与不断增长的学习需求之间的矛盾，“互

    人工智能 在线教育

  • 百度、科大讯飞等AI大咖云集，国泰创投任高企协人工智能专委会副主任执行单位

    2020年5月19日,以百度、科大讯飞、寒武纪、地平线、第四范式、汉王等国内知名AI企业为代表的中关村高企协人工智能专业委员会(简称“人工智能专委会”)第一次工作会议在国泰·奥北科技园召开。人工智能专委会是中关村高新技术企业协会(简称“中关村高企协”)立足国家战略性新兴产业规划,结合会员组成性质和数量、行业热点、会员需求等情况,划分设置的重点专业委员会。专委会汇集了百度、科大讯飞、寒武纪、地平线、神州泰岳、第四范

    科大讯飞 人工智能

  • 人工智能上升为国家战略高度 玖富数科集团AI人才教育项目抢占高岭

    在人工智能上升为国家战略高度的大环境之下，如何培养出更高端的技术人才，将是企业、政府乃至国家层面需要考虑的问题，因为只有人才才是推动新技术发展的根本。值得一提的是，在高端技术人才培养这一方面，玖富数科集团一直以来均有独到见解，尤其是玖富数科集团本身就是一个数字科技型的企业，它对于人工智能的理解更透彻，自然，在技术人才的培养这一方面，亦能从更全方位的角度去统筹，并为更多同行带来启发。人工智能教育应从

    人工智能 玖富数科

  • 人工智能上升为国家战略高度 玖富数科集团AI人才教育项目抢占高岭

    在人工智能上升为国家战略高度的大环境之下，如何培养出更高端的技术人才，将是企业、政府乃至国家层面需要考虑的问题，因为只有人才才是推动新技术发展的根本。值得一提的是，在高端技术人才培养这一方面，玖富数科集团一直以来均有独到见解，尤其是玖富数科集团本身就是一个数字科技型的企业，它对于人工智能的理解更透彻，自然，在技术人才的培养这一方面，亦能从更全方位的角度去统筹，并为更多同行带来启发。人工智能教育应从

    人工智能 玖富数科

  • 地处三市核心区，在稻谷人工智能产业园办公是一种什么样的体验？

    朋友，最近有没有肝“动森”?最近这款日本的休闲创造性小游戏刷爆朋友圈，游戏中的无人小岛，成为了当代年轻人对于理想工作和生活的寄托。游戏中的惬意悠闲，万物即刻拥有的特点，对比上朝九晚五，压抑麻木的工作生活，游戏生活让人羡慕，更让不少上班族心生向往。如果有一个机会，让你能楼上办公，楼下放松，仿佛身处花园森林，这样的办公地是不是也很有吸引力?森林式办公，工作亦是享受如今，刻板的办公场所成为了大众第一印象，

    人工智能

  • 云测数据：助力人工智能落地，NLP这条路还有多远?

    工作人员齐整坐好，每个人都对着电脑全神贯注，一件又一件的“东西”在眼前划过，经过标准化处理就转到下一流程……这实际上这是人工智能行业里的数据标注办公区一角由于深度学习的研究方向，人力密集型的数据标注工作是推进人工智能技术落地的重要环节之一。很长一段时间以来，在过往AI的发展中数据的采集与标注行业没有过多的被收到关注，毕竟，与算法、算力这些高大上的东西相比，AI数据的生产总带着那么几分与AI技术的“科技感

    云测数据 人工智能

  • 网易联合创新中心落地富阳银湖，推动人工智能与实体经济应用融合

    近日，富阳经济技术开发区与网易、浙江省人工智能学会携手合作，将共同打造富阳银湖网易联合创新中心，三方将致力于区域在人工智能、互联网新技术、新模式、新理念与经济社会各领域深度融合发展，共同打造重点围绕人工智能、智能制造等领域的创新载体。同时，这也是网易在全国落地的第二十个创新中心。在前不久召开的两会上，以人工智能为代表性技术的新型基础设施与数字经济新优势成了热词，政府工作报告中提到，众多新业态在抗疫

    网易 创新中心 人工智能

  • 2020世界人工智能健康云峰会7月10日云上开幕

    2020 世界人工智能健康云峰会（以下简称“健康云峰会”）将于 7 月10- 11 日在线上举办。作为世界人工智能大会的主题论坛之一，今年健康云峰会以“智联世界·共享健康”为主题，在上海市政府、世界卫生组织驻华办（WHO CHINA）的指导下，由世界人工智能大会组委会办公室主办，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）、国家卫生健康委医疗管理服务指导中心、上海市经济和信息化委员会和上海市卫生健康委员会作为承办单位，中

    人工智能 健康云峰会

  • 科大讯飞董事长刘庆峰：利用人工智能提升基层诊疗能力，强化公共卫生服务

    2020 年全国两会期间，全国人大代表、科大讯飞董事长刘庆峰向全国两会提交五份书面建议，分别涉及智慧教育、公共卫生、智慧办公、民办高校、税收政策等热点问题。其中，关于公共卫生领域，刘庆峰建议，利用人工智能提升基层诊疗能力、强化公共卫生服务。

    科大讯飞 人工智能

  • 百应科技作为人工智能领域代表，荣登第一财经《小镇中国》栏目

    日前，百应科技CEO王磊先生受邀参与第一财经《小镇中国》栏目第三季录制。栏目组围绕“人工智能”的相关话题展开，深度交流了百应AI疫情机器人在疫情防控中发挥的重要作用，及百应在人工智能领域的技术创新与探索。谈及人工智能对未来的意义，尤其是对企业而言，王磊提到，“人工智能将成为企业数字化建设的标配，也是每一个企业生存与发展的核心竞争力之一。而且企业未来会通过Chatbot、视频客服等多种方式与其客户对话，理解并服

    百应科技 人工智能

  • 搭建人工智能产业云平台 京东智联云官网96小时"云直播"经洽会

    5 月 18 日- 21 日， 2020 年中国?廊坊国际经济贸易洽谈会（以下简称："5·18"经洽会）在网上举办。作为组委会委托视频直播支持单位，京东智联云为"5·18"经洽会提供技术平台，为智能产业产品展（人工智能产业展区）参展商提供一站式视频直播解决方案，并在官网同步直播会议盛况。与此同时，京东智联云也作为人工智能产业展区的参展企业，发表《京东智能客服，AI助力产业降本增效》主题演讲。"5·18"经洽会是经国务院批准举办的国?

    人工智能 人工智能产业 云平台

  • 大手笔！腾讯长三角人工智能超算中心开工 预估投资超过450亿元

    腾讯长三角人工智能超算中心及产业基地昨天在松江区举行开工仪式，从项目签约到土地摘牌仅用了 58 天，预估投资超过 450 亿元，占地 236 亩，拥有办公楼约 5 万平方米。

    超算中心开 腾讯 腾讯人工智能

  • 百应和华为、东软等入选“招贤榜”国家新一代人工智能创新发展试验区落户德清

    你知道吗？国家新一代人工智能创新发展试验区已落户德清，成为全国首个落地县域的试验区。试验区落户后，德清又如何利用好这一高端创新平台呢？去年12月，《德清县创建国家新一代人工智能创新发展试验区实施方案（2019——2022年）》编制出台，明确德清建设试验区的基本路径。根据这份实施方案，试验区将按照场景驱动、融合创新、技术赋能、开放协同的建设思路，以人工智能破解县域发展瓶颈为切入点，以乡村农业、县域治理、城乡交

    百应 人工智能
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM