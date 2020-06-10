活久见！研究称人工智能大脑也需要睡眠休息

站长之家(ChinaZ.com) 6月10日 消息:人工智能要达到人类智力的水平还有很长的路要走，最新研究发现，但它可能想人类一样需要睡眠。

美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员在开发与人脑学习方式相似的神经网络时发现了这一现象。

研究人员发现，人工大脑在连续自动化词典训练后变得不稳定。该技术包括对目标进行分类，而不将它们与现有的示例进行比较，而这相当累人。

接着，研究人员试图通过让网络处在在噪音信号来解决这个问题，，这些噪声信号创造了一种人工睡眠。当他们使用高斯噪声，包括一个大范围的频率和振幅，人工大脑的稳定性得到恢复。

研究人员认为，这种噪音模仿了人类大脑在慢波睡眠时接收的信息。慢波睡眠是一种对健康至关重要的深度睡眠。

美国洛斯阿拉莫斯国家实验室的计算机科学家Yijing Watkins表示：“这就好像我们给神经网络提供了相当于一个良好夜间休息的机会。”

研究人员表示，这种对休息有需求在人工智能中并不普遍。相反，它仅限于生物逼真的神经形态处理器——比如英特尔的Loihi芯片。

绝大多数机器学习、深度学习和人工智能研究人员从未遇到过这个问题，因为在他们研究的非常人工的系统中，他们有执行全局数学运算的特权，这些运算具有调节系统整体动态增益的效果。（thenextweb）