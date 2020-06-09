特斯拉股价创新高 市值达到1762亿美元

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特斯拉股价创新高 市值达到1762亿美元

2020-06-09 14:19 · 稿源：站长之家

随着特斯拉公司美国的工厂在5月份陆续恢复复工生产，以及中国地区特斯拉汽车的销量再次创下新纪录，特斯拉的股价也在近日不断攀升，在6月8日美股收盘时特斯拉股价达到了949 美元，市值达到1762 亿美元。

特斯拉 (6)

根据中国乘用车协会(CPCA)的报告，特斯拉在上海生产的Model3 汽车的销量在 5 月份突破了11000 辆，而 4 月份为3635 辆。这种需求反弹了，正是特斯拉股价可以有如此强劲表现的一个原因。

评级机构Wedbush的艾夫斯表示，特斯拉的股价今年迄今已飙升了120%以上，如果从2019年夏天以来计算的话已上涨了340%以上。该股在 2 月份的最高价为 917 美元。中国对Model3 的需求不断增长，“在全球宏观环境中仍然给特斯拉留下了一线曙光”。艾夫斯说，确实，周一的数字“非常有力地表明，在过去几个月来前所未有的疲软的宏观经济背景和大流行之后，特斯拉最重要的海外市场需求正在开始上升。”随着特斯拉与众多国内外竞争对手争夺市场份额，中国的电动汽车需求开始加速增长。

展望未来，特斯拉今年预计在全球的销量将达到 40 万辆(低于COVID- 19 之前的 55 万辆的估计)，而在中国的销量约为 10 万辆。他指出，特斯拉“将继续主导电动汽车市场”，他认为这家电动汽车制造商有望在 2021 年交付超过500000 辆汽车，其中Model3 将占据最多的份额，而中国则是主要市场。

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