网易CEO丁磊6月11日晚8点将在快手直播带货 产品来自网易严选

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网易CEO丁磊6月11日晚8点将在快手直播带货 产品来自网易严选

2020-06-08 14:55 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月8日 消息：今日，网易CEO丁磊正式在快手注册了个人直播带货账号“丁磊-严选直播间”，直播间认证为“网易CEO丁磊直播间”，直播间简介为“有酒、有肉、有音乐、就差你了”，开播时间为 6 月 11 日晚 8 点。

目前丁磊直播间小店上架商品包括了：落地扇、人体工程学转椅、床上四件套等，以上商品均来自网易严选。

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此外，刚在快手直播拿下1. 74 亿成交额的知名快嘴华少也将加入丁磊此次直播，担当主持。网易内部员工透露，此次进入直播间的都是丁磊喜欢的商品，其中网易严选的货品是本次直播带货的重头戏。

今日早间， 36 氪报道称，网易CEO丁磊将在快手直播带货，首次直播日期在 6 月 11 日，同时，这也是网易回归港股挂牌上市的日子。丁磊本人将入驻快手并用其个人帐号进行直播带货，这次合作主要由快手商业化部门和网易严选部门推动，丁磊首次直播带货也以网易严选商品为主。

6 月 1 日，网易在港交所发布公告称，启动香港首次公开发行，代码为“9999.HK”。预计招股日期为 6 月 2 日- 5 日，上市日期为 6 月 11 日，拟在香港公开发行1. 71 亿股，发行价上限为每股 126 港元。

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