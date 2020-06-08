微软中国被列为被执行人 执行标的952215

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微软中国被列为被执行人 执行标的952215

2020-06-08 14:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月8日 消息：据天眼查数据显示，6 月 4 日，微软(中国)有限公司新增一条被执行人记录，执行法院为北京市第一中级人民法院，执行标的952215，案号为(2020)京 01 执 571 号。

资料显示，微软(中国)有限公司成立于 1995 年 11 月，注册资本约1. 19 亿美元，法定代表人为柯睿杰(Alain Gilles Joseph Crozier)，该公司由微软公司全资持股。

QQ截图20200608143645.jpg

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