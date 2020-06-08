搜「开小店」人数爆增28倍！支付宝六月两大招支持小生意

站长之家(ChinaZ.com) 6月8日 消息：如何开店做小生意?成为近期搜索量最高频的词句。自上周支付宝推出「开小店直通车」后，搜索量爆增28倍!大众开店做小生意的热情可见一斑。上支付宝搜索「开小店」，就可直达收钱、进货、贷款等等与小店小摊经营直接相关的多项功能，成为数字小店。

6 月 8 日，支付宝继续升级，除了聚合开店相关功能外，还上线开店专区，配齐开小店必备工具。

不少网友表示，自己也想申请去夜市做生意，但希望夜市能被规范管理。更有网友建议，支付宝能增加相应功能，比如邀请各地城管等治理部门在支付宝开设办事处，发布小店管理政策等信息，让小店主可一键查询、实名申请登记，让普通网友可以实时互动，评选夜市清洁红黑榜等，一起为夏天夜市的经营秩序、环境维护保驾护航。

5月 7 日晚 8 点左右，成都闹市商圈的一条夜市街上，一位正在收拾的臭豆腐店主告诉记者，今天已经卖了100多碗，收入1000多块他觉得生意很不错，于是准备早点收拾留时间去喝点小酒找朋友聚聚。

“天气热了，很多人出来逛夜市，人气旺自然生意好，另外这条街上好几个都是卖臭豆腐的，只有我喊 8 块钱一碗阔以花呗，今天吃下个月才扣钱，很多年轻人就愿意选我这家，搞笑的很。他们说老板儿你都晓得花呗是啥子看来很年轻!”熊老板对记者说。

本月，「开小店直通车」里将会出现两个大招， 6 月中旬，支付宝将会出钱发放百亿消费券，并向小店小摊开放; 6 月下旬，网商银行将联合各大银行再次发放免息券，让小店小摊 1 个月内周转借钱不用利息。

支付宝表示，从2017年推出收钱码开始，支持小店小摊的事情，已经坚持做了三年，接下去还将继续做好小店的致富宝。