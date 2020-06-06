130款5G手机获得入网销售许可 5G牌照发放一周年

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息：今日是我国5G牌照发放一周年，工信部新闻宣传中心举行了“5G发牌一周年”线上峰会，据工业和信息化部统计数据显示，目前全国已建成的5G基站超过25万个，有130款5G手机获得入网销售许可，5G终端连接数超过3600万。仅4月一个月，5G用户就增加了700多万。

在会上，工信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示，预计今年年底，我国将建设 5G 基站超过 60 万个，覆盖全国地级以上城市。产业支撑方面，截至 5 月底，国内 5G 手机累计出货量 5985 万部，预计 2020 年底，5G 手机出货量将达到 1.8 亿部。

中国移动副总经理简勤表示，中国移动计划全年发展 1 亿5G套餐用户，截止 5 月底，中国移动已经发展了超过 5500 万5G套餐用户，用户发展速度超出预期。去年 9 月，中国电信与中国联通开展5G网络共建共享，实现了双方的优势互补，降低了网络建设成本，提高了商用部署效率，在不到 9 个月的时间内，开通5G基站超过 14 万个。预计在三季度末，将开通5G基站超过 30 万个。

此外，还有用户称，5G套餐价格已经出现松动，三大运营商客服表示，目前5G套餐都有不同程度的折扣价。同时，多款5G手机价格已经来到了 2000 元人民币以下，甚至 1500 元档位。