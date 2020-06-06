工信部：年内将建5G基站60万个 移动电信各占一半

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:经过一段时间的发展，我国5G服务取得了不错的成绩。在工信部新闻宣传中心举行“5G发牌一周年”线上峰会上，工信部信息通信管理局副局长鲁春丛表示，基础电信企业建设5G基站超过 25 万个，5G用户超过 3600 万。

鲁春丛披露，预计今年年底，我国将建设5G基站超过 60 万个，覆盖全国地级以上城市。应用创新方面，全国累计开展5G创新应用 400 余项，广泛涉及工业、交通、医疗等多个行业，在建的“5G+工业互联网”项目超过 600 余个。

在5G手机方面，鲁春丛称，截至 5 月底，国内5G手机累计出货量 5985 万部，预计 2020 年底，5G手机出货量将达到1. 8 亿部。

另外，中国移动副总经理简勤在会上介绍称，中国移动目前已开通近 14 万个5G基站，并表示将加快网络建设，确保年内累计建成 30 万个5G基站，实现在全国所有地级以上城市提供5G商用服务，夯实经济社会数字化转型的网络基础。他还表示，截止 5 月底，中国移动已经发展了超过 5500 万5G套餐用户，计划全年发展 1 亿5G套餐用户。

中国电信副总经理王国权也透露，截至目前中国电信开通5G基站超过 14 万个，预计在三季度末，将开通5G基站超过 30 万个，全国所有城市地区、部分县城及发达乡镇的广大用户，都可享受到中国电信的5G服务。