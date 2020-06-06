华为撤销对传音的侵权诉讼 双方达成和解

站长之家(ChinaZ.com) 6月6日 消息:去年9月份，华为起诉包含深圳传音控股股份有限公司等多家传音及关联公司著作权权属、侵权，目前，该案件有了新的进展。

据最新报道，广东省深圳市中级人民法院给出的裁定书显示，就原告华为技术有限公司起诉公司及子公司深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯拓科技 有限公司、重庆传音科技有限公司著作权侵权纠纷一案，法院裁定准许原告撤回起诉。

传音公司证实，华为和传音控股已经达成了和解，原告华为撤诉，同时他们还重申，依据广东省深圳市中级人民法院对本案件的裁定，预计对公司生产经营和财务情况不会造成重大不利影响。

2019 年 9 月 29 日，传音控股收到深圳市中级人民法院送达的关于华为技术有限起诉公司及子公司深圳传音制造有限公司、深圳市泰衡诺科技有限公司、惠 州埃富拓科技有限公司、深圳市智讯拓科技有限公司、重庆传音科技有限公司的 《民事起诉状》等相关材料。

华为称其是“珍珠极光 Pearl 主题壁纸”美术作品的著作权所有权人，诉被告将原告“珍珠极光 Pearl 主题壁纸”美术作品仅简单调整色彩纯度后持续用在被告开发的HiOS4. 1 和HiOS5. 0 系统预置壁纸中，并在发布会、网页展示、广 告等宣传中使用该壁纸的行为，侵犯了原告的署名权、修改权等人身权利。

随后，华为求判令六被告立即停止侵权，并在其官方网站向原告公开致歉，并赔偿经济损失及为制止侵权支出的合理费用人民币 2000 万元。