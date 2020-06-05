电影院逐步恢复开放 国家相关部门正组织片源

站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:为防控疫情，国内电影院此前已经暂停营业两个半月余了。
根据国家电影局通知，全国电影院的开业必须执行统一的时间安排。关于国内电影院恢复开放的进展，国家相关部门正在积极组织片源，制作影片硬盘及密钥，并适时安排上映档期。
5 月 8 日，国务院曾发布指导意见，指出在落实防控措施前提下，采取预约、限流等方式，开放影剧院等密闭式娱乐休闲场所。
站长之家(ChinaZ.com) 6月5日 消息:为防控疫情，国内电影院此前已经暂停营业两个半月余了。
根据国家电影局通知，全国电影院的开业必须执行统一的时间安排。关于国内电影院恢复开放的进展，国家相关部门正在积极组织片源，制作影片硬盘及密钥，并适时安排上映档期。
5 月 8 日，国务院曾发布指导意见，指出在落实防控措施前提下，采取预约、限流等方式，开放影剧院等密闭式娱乐休闲场所。
近日国务院发布指导意见提出，表示按照相关技术指南，在落实防控措施前提下，全面开放商场、超市、宾馆、餐馆等生活场所。采取预约、限流等方式，开放公园、旅游景点、运动场所，图书馆、博物馆、美术馆等室内场馆，以及影剧院、游艺厅等密闭式娱乐休闲场所，可举办各类必要的会议、会展活动等。
还记得上一次去电影院看电影是什么时候吗? 2020 年这都已经快过半了，发现自己甚至连一次电影院都没有去过，不过这也是为安全考虑，只是苦了电影院从业人员和电影爱好者了。自从 1 月份全国各大电影院停业之后，仅在 3 月中旬部分地区有过一次短暂的复工，不过后来因为输入病例的增多再次叫停，让原本小小的希望再次破灭。很多人都觉得五一期间影院会恢复，但是当五一假期结束之后发现各大电影院平台上依旧是空空荡荡，没有排片。?
5月8日，根据最新指导意见指出电影院可采取预约、限流等方式开放，这也是在春节之后，已经沉寂了三个月的电影院将有望在近期开门，那么5月和6月份有哪些电影可以看呢，这里我们来提前了解即将上映的电影。
2020 年 5 月 20 日，是意义非凡的一个情人节，它代表着“爱你爱你我爱你”。以往的 520 情人节，很多情侣都会选择去看一部电影来度过这浪漫的日子，但由于疫情的影响，电影院还尚未营业。此次，海信激光电视联合马蜂窝在北京、上海、成都三地选择最美民宿，举办了 520 心动电影院活动，让情侣从电影中感受到爱的温度。 电影，承载的意义有很多，通过大屏的视觉冲击和声临其境的音效让观众完全沉浸到剧情中。海信激光电视的出现，
最新消息，国务院决定，采取预约、限流等方式开放影剧院等密闭式娱乐休闲场所。这对于还在苦苦支撑的影院和翘首以待的影迷来说，无疑是一个好消息！憋了好几个月，终于可以到电影院看一场电影了。但是因为人为的限制了客流量，恐怕暂时还不会有太多新片和大片上映，大概率会采用之前的方式，重复上映经典电影来维持电影院的基础营运。毕竟，安全第一。除了到影院支持一下以外，还有哪些方式，能够让我们安全的看电影呢？不妨参考以
最近，索尼终于推出了 2020 年电视新品系列，让一众期待的人大饱眼福。值得关注的是，在本次新品系列中，索尼不仅带来了更豪华的配置，还根据消费者对电视的不同需求，推出主打不同使用偏好的新品。索尼高端Z8H 8K智能液晶电视新品拥有 85 寸和 75 寸两款，上市价格分别为 79999 元和 49999 元。目前，这款Z8H 8K智能液晶电视已经在索尼商城开启预售， 4 月底正式发货。在画质方面，索尼为Z8H 8K智能液晶电视量身定制了8K HDR图像?
据TechCrunch报道，印度政府在Apache License Version 2. 0 许可下开源了它的新冠肺炎病患接触者追踪应用Aarogya Setu，印度政府将该应用的源代码托管在GitHub。
2020 年初，新冠肺炎席卷全球，给当地人们的工作和生活带来严重的影响，对当地医疗资源提出很大的挑战。采用CT影像诊断和评估是防控新冠肺炎的重要手段之一，在疫情高峰期，医院每天要收治大量病人，从影像浏览、历史影像对比、影响描述到最后的分析报告输出、放射科医生利用传统人工CT阅片手段需要至少15- 20 分钟才能大致评估出患者病况，但准确率也只有90%。有限的医疗设备资源以及医生长期高负荷工作无法保证如此大量的CT片量?
看电影是大众主要的娱乐方式之一，而对于中国 1700 万视障群体，自第一家"盲人影院"开设至今的十几年中，视障朋友对欣赏电影的需求日趋庞大。以往，他们可以前往无障碍院线观赏电影。但疫情之下，无障碍影院及相关的线下公益活动都暂停了，他们的观影需求如何能借助互联网实现？5 月 21 日，第 9 个全球无障碍宣传日到来之际，腾讯QQ与红丹丹心目影院联合为视障群体准备了一件"礼物"："光影听映室——为视障群体讲电影"直播活动。?
当电影院依旧没有开门的时候，对于电影发烧友来说真的是打击巨大，想一想自己已经好几个月没有去电影院看电影了，真的让人难受。这让越来越多的人开始准备一个属于自己的家庭影院，那么家庭影院应该如何选择，家庭影院哪个牌子好，什么品牌家庭影院好，家庭影院应该如何挑选呢?下面我们就一起来看看。首先我们要知道，真正的家庭影院实际上包含的要素有很多:足够大的空间、播放器、显示设备、声音设备、遮光设备等，这些都是一个合
近日，字节跳动创始人兼CEO张一鸣，向盖茨基金会发起的项目“新冠肺炎治疗加速器”捐赠了 1000 万美元，用于新冠肺炎治疗药物研发。
对于广大影迷来说，今年可能是最难熬的一年。长达半年之久的影院停业不仅让影视行业损失惨重，更是让视影院为第二个家的万千影迷叫苦不迭。不能去电影院的日子，他们只能窝在家用小小的手机屏幕心酸看剧，仿佛被人剥夺了人生乐趣一般，就连生活都失去了色彩。面对这样的艰难处境，影迷们自然不能“坐以待毙”。特殊时期特殊方法，咱们也得想想办法“自救”才行。其实很多人并不知道，除了电影院，在家其实也能实现同级别的视听震撼
家庭影院的概念日益宽泛，因此在回答这个问题之前，不妨先搞清楚，我们想要什么样的家庭影院。如果脑海中的家庭影院，具有独立宽敞的空间、配备豪华舒适的座椅，音响系统至少5.1声道起步，甚至从地毯到幕布，从墙面到天花板，都还要兼顾吸音与隔音的作用，那么反观市场上大部分普通家用投影产品，可能就不太匹配如此专业的需求了。因为高投资预期高回报，既然已经打造了专业级别的影音室，投影机画质效果得跟上。对影音烧友来说，?
新冠病毒引发的 COVID-19 疫病大流行，对影视行业产生了巨大的冲击。Variety 委托开展的一项新调查表明，在 1000 名受访者中，近七成宁可选择租赁的方式、也不想在短期内重返影院看片。显然，鉴于目前没有有效的疫病遏制手段，人们普遍降低了出门的意愿。一些体育赛事也选在了人潮稀少的场馆举办，原本人员拥挤的喜剧中心也可能要拖到 2021 年才重新开放。
5月12日迪士尼确认花木兰档期，将按照原计划在7月24日北美上映，迪士尼CEO在对媒体的采访中表示“我认为对那部特定的电影来说，那是个很好的档期。”
全球首创模块化影院墙 易于安装 音障墙发明者 Krix最早于 20 世纪 80 年代初，就开始在商业影院安装扬声器。Krix工程团队在阿德莱德的卡普里影院首创了“Krix无限音障墙系统”，此后在全球数千家商业影院中得到应用。为了重现这一概念，每个MX系列模块的前挡板都覆有吸音材料，从而吸收房间本身反射出的声音。这有助于房间的声学处理，以确保更好的清晰度和整体声音性能。 自从 2015 年MX系列首次发布以来，MX系列的知名度便开始?
AUDIO迈克尔·杰克逊御用汽车音响FOR LIFE早期的DLS（DLS Svenska AB）是一家工程公司，成立于1979年，当时的Dawid，Leif和Stefan有一个制作无线电接收器的想法。这种无线电接收器的生产取得了巨大的成功。一直持续到1998年，当时由于这类产品的销量很低，DLS最终停止了生产。直到停产前的DLS已经生产了10万台无线电接收器。1983年至1985年间，DLS公司将“组件套件”系统引入汽车音响市场。这一决定是DLS彻底进入汽车音响市场的入?
为了提高入住率以及回头率，市面上各大酒店纷纷办起了各式各样精美有趣的主题客房模式吸引入住，个性而充满美感。例如森林式的自然风光酒店，环境清新，亲近大自然令人身心舒畅。太空胶囊仓式酒店，科技感十足。主题公园酒店，例如海洋公园、动物园等，能近距离接触小动物们。还有充满历史文化特色、艺术、当地特色等等的主题酒店，均受到全球各地旅客的喜爱。值得一提的是，近些年兴起的影院式主题酒店，也是其中一种颇受欢迎的模
由于春节前后的特殊情况，不少公共娱乐场所都禁止开放，封闭空间人头攒动的电影院更是一直到 5 月都未能开放。这可苦了不少爱看电影的小伙伴，也勾起了不少朋友搭建家庭影院的想法，那么哪个牌子的家庭影院好?该怎么选呢?下面就来推荐一波~传统的的家庭影院，从线路的铺设到音响品牌，投影仪的线路规划吊装角度都需要精心设计，往往一套下来花费过万是很常见的。但现如今的家用智能投影仪却省下了大笔的额外开支，自带音响，无需投
在太空拍电影不再是虚无缥缈的想法，阿汤哥或将成为第一个在太空拍电影的男人。美国宇航局(NASA)局长吉姆·布里登斯汀对外宣布，他们正在与汤姆·克鲁斯合作拍摄第一部太空电影，虽然关于该项目的细节尚不清楚，可以确定的是影片将在国际空间站上拍摄。