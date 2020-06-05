电影院逐步恢复开放 国家相关部门正组织片源

2020 年 5 月 20 日，是意义非凡的一个情人节，它代表着“爱你爱你我爱你”。以往的 520 情人节，很多情侣都会选择去看一部电影来度过这浪漫的日子，但由于疫情的影响，电影院还尚未营业。此次，海信激光电视联合马蜂窝在北京、上海、成都三地选择最美民宿，举办了 520 心动电影院活动，让情侣从电影中感受到爱的温度。 电影，承载的意义有很多，通过大屏的视觉冲击和声临其境的音效让观众完全沉浸到剧情中。海信激光电视的出现，