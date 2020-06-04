SpaceX第八批星链升空 累计发射482颗星链卫星

美国当地时间6 月 3 日，SpaceX发射了一批 60 颗星链宽带卫星，其中一颗卫星带有可展开的遮阳罩，旨在测试降低未来卫星亮度的新方法。

本次发射还是由SpaceX猎鹰 9 号火箭执行发射任务，美国东部时间6 月 3 日晚上9： 25 从佛罗里达的卡纳维拉尔角空军基地升空，并在 15 分钟后将卫星部署到低地球轨道。

同时SpaceX首次实现B5 型火箭的第五次回收，该助推器此前曾执行过一次对地静止转移轨道飞行任务，而对低地球轨道进行了三个飞行任务，最近一次是在 1 月，也用于星链卫星。

SpaceX已发射了 482 颗星链卫星。该公司原本计划于 5 月进行其最新的Starlink任务，但由于亚瑟热带风暴的影响被迫推迟，直到5月30日该公司的Demo- 2 乘员乘飞机龙飞往国际空间站之后，才继续星链卫星发射任务。

五月是今年SpaceX没有进行Starlink发射的第一个月。该公司在延期前平均每个月都有有一次星链卫星发射。SpaceX 最初的目标是在整个 2020 年每月进行两次Starlink发射。

SpaceX正在建立并发射一个高达12000个星链卫星的卫星互联网，并可能在低地球轨道上发射42000 卫星，以支持全球卫星互联网服务。该公司预计将于今年下半年在加拿大和美国部分地区开始服务。

同时SpaceX正在寻求降低Starlink卫星的亮度，以减少其对天文学的影响。