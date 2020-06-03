北京发100亿消费券 京东：6月5日起可登陆京东APP预约

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息：今日，北京市在“北京消费季”媒体吹风会上宣布，将于 6 月 6 日开始，发放 122 亿元的消费券，以加快恢复消费信心，促进消费市场回暖，推动首都经济高质量发展。

对此，京东表示， 6 月 5 日起，在京消费者即可登陆京东APP预约。专项消费券(线下餐饮购物) 6 月份共发放四个批次，首批于 6 月 6 日 10 时开始发放， 200 万张，其余三批分别为 6 月 13 日、 6 月 20 日、 6 月 27 日发放，每一批次领完即止。专项消费券(线下餐饮购物)每个卡包总价值 60 元，有效期 14 天，仅限在北京地区餐饮购物领域参与商户线下门店消费时使用。消费者在线下店面消费后，可以方便地通过京东支付或者微信支付核销优惠券，还可享受到商家1： 1 的优惠配比，让实惠加倍。

智能产品消费券 6 月份发放两个批次，第一批于 6 月 6 日上午 10 点发放，第二批于 6 月 18 日上午 10 点发放，其中 6 月 6 日发放首批智能产品消费券 100 万张，每一批领完即止。智能产品消费券针对智能通讯、智能家电、智能家居、智能家装四个领域的部分智能产品，所有领券用户可享受在商家原有优惠基础上单笔订单满 2000 元享 9 折优惠，优惠金额最高 400 元，有效期 14 天。 7 月- 10 月将视“北京消费季”活动节点分批次发放，有效期内未承兑自动失效。智能产品消费券可在参与活动的线上平台企业及线下实体门店购买指定的智能商品时使用，在结算时自动抵扣相应金额。

此外，京东还表示，此次北京市消费券适逢京东 618 大促期间落地京东，将与京东 618 的百亿补贴和千亿优惠相叠加。