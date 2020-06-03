支付宝小程序发战报：小程序规模化V字反弹成行业现象

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:6 月 3 日，支付宝最新数据显示，疫情影响下的各行各业正在加速恢复，支付宝小程序商家已批量化出现V字反弹现象，其中「扶优计划」首批参与商家GMV平均增长超过300%。

今年 3 月，支付宝推出小程序「扶优计划」，让小程序商家从新手到中大型商家都可获取清晰的成长指引和激励政策。蚂蚁集团副总裁、支付宝开放生态事业部总经理何勇明表示，“「扶优计划」的本质是让好服务获得好流量。一个商家从新手成长为头部，可以申请的中心化流量也将增长数百倍。”

在 3 号的支付宝小程序公开课上，支付宝还宣布，面向第三方小程序开放首页搜索阵地的亿级中心化流量。通过自运营、完善自身服务，商家在满足特定条件后即可申请新增搜索关键词、搜索底纹词、搜索热搜榜等支付宝搜索入口的中心化流量。目前，“上支付宝搜”，已经是用户在支付宝内获取服务最核心的入口之一。

据介绍，支付宝小程序独有的“中心化+去中心化”激励模式，能让中长尾商家更好地渡过冷启动期，并可持续增长。支付宝正在逐步开放搜索、首页应用中心、小程序发现页等中心化阵地流量，以及包括视频直播、生活圈、蚂蚁公益林、区块链电子合同等超过 1000 项能力接口。在「扶优计划」指引下， 3 月至今，支付宝生态内头部优质商家数量翻了一倍，且大量商家经营业务出现V字反弹。

易丰搬家支付宝小程序，在做了完善客服能力、配置搜索直达等服务提升后，20天内服务竞争力指数成功晋级两次，获得了中心化流量激励。1个月内小程序日活跃用户量增长10倍，日均来自搜索渠道用户量增长50%。

(「易丰搬家」支付宝小程序如何通过「扶优计划」获得日活10倍增长示意图)

互联网+物流头部平台货拉拉，疫情期业务量降幅一度超过90%，通过搜索、生活号等自运营手段及中心化流量激励，货拉拉支付宝小程序实现了环比667%的增长，业绩反弹创下历史新高。喜茶支付宝小程序，通过线下物料、线上搜索运营获取中心化流量激励， 2 个月内月活用户增长 15 倍，成交额增长了 50 倍。

支付宝数据显示，「扶优计划」已经孵化了近1000个「超级小程序」，平均每周长出10 0 个月活过万的生活服务类小程序，助力商家实现V字反弹。目前支付宝数字生活平台上有超过170万个小程序，月活用户超6亿。