Zoom一季度收入同比增长了169%，预计全年收入增长一倍

站长之家(ChinaZ.com) 6月3日 消息:视频会议软件公司Zoom在周二发布的第一季度财报中称，公司营收较上年同期增长169%，全年营收预期增长近一倍，原因是新冠疫情的爆发促使数百万新客户使用该视频通话服务。

财报显示，该公司第一财季的总营收为3. 28 亿美元，同比增长169%;净利润为 2700 万美元，与去年同期相比激增 134 倍。

按照之前的惯例，Zoom公司没有披露活跃用户数量。根据分析公司Apptopia的数据估计，截至 5 月 27 日，Zoom公司的移动应用月活跃用户已从 3 月 4 日的 1400 万上升至1. 73 亿。

据悉，Zoom的毛利率从上一季度的82.7%和去年同期的80.2%降至68.4%，原因是该公司增加了计算能力，包括来自亚马逊网络服务的计算能力，以应对新用户的激增。受此影响，Zoom在财报电话会议期间的盘后交易中股价下跌4%。

值得一提的是，最近Facebook推出了一项名为Messenger Rooms的视频通话功能，该功能可以作为免费版本的Zoom的替代品。Verizon宣布收购规模较小的竞争对手Blue Jeans。Zoom公司的首席执行官Eric Yuan对此表示，竞争对消费者来说是件好事，公司不会在其呼叫服务中引入广告。