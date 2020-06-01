网易将于6月11日在港交所挂牌上市 发行价上限126港元

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网易将于6月11日在港交所挂牌上市 发行价上限126港元

2020-06-01 10:34 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月1日 消息：据IPO早知道报道，今日，网易将为在港二次上市开启簿记建档，并在 6 月 2 日至 5 日进行公开招股， 6月 11 日正式在港交所挂牌上市。本次网易香港二次上市的发行价上限为每股 126 港元，集资规模至多达到 26 亿港元。

网易

5 月 29 日，据港交所文件显示，网易已通过港交所上市聆讯。据网易招股书显示， 2017 年- 2019 年，网易总营收分别为444. 37 亿元、511. 79 亿元、592. 24 亿元， 2020 年第一季度营收为170. 62 亿元。 2017 年- 2019 年，归属网易股东净利润分别为106. 83 亿元、64. 19 亿元、214. 21 亿元， 2020 年第一季度净利润为40. 78 亿元。

持股方面，网易目前有两位持股超过5%的大股东，其中丁磊持股14. 56 亿股，占总股本的44.7%，OrbisInvestmentManagementLimited持股数为1. 674 亿股，占总股本的5.1%。

随后，网易创始人、CEO丁磊还发布了致股东信称，网易正在准备在香港二次上市，未来网易将立足中国，坚定地推进全球化战略。

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