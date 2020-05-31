腾讯视频组织调整：短视频部门撤销重组 将更注重算法推荐

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日 消息：据 21 财经报道，近日，腾讯总办对PCG(平台与内容事业群)进行了部分组织架构调整。腾讯本次调整内容涉及两个层面：更加重视技术和算法、腾讯视频将采用全平台全品类内容运营。

其中，腾讯将成立视频数据科学部，职责为采用科学方法建立、评估业务指标体系。同时。撤销腾讯视频数据科学中心，相关人员并入视频数据科学部，撤销短视频平台产品部，相关人员并入腾讯视频平台部、视频应用产品技术部、视频平台技术部、视频数据科学部。

此外，撤销腾讯视频用户增长中心，相关人员并入视频数据科学部、视频总编室。腾讯视频平台部，职责调整为负责腾讯视频全平台全品类的内容运营，布局平台健康的内容生态，挖掘和扶持优质创作者和内容，赋能创作者，为平台用户持续创造价值。

对此，腾讯内部人士表示，这次调整对腾讯视频来说，最重要的变化是明确了重视算法推荐的方向，包括把原先的数据科学中心和用户增长中心整合到一起，目的就是要实现投用户所好，增加用户粘性。

据腾讯2020Q1财报显示， 2020 年Q1 腾讯营收1080. 65 亿元，同比增长26%，环比增长2%;净利润270. 79 亿元，同比增长29%，高于市场预期。腾讯视频服务会员数同比增长26%至1. 12 亿，音乐服务会员数同比增长50%至4300 万。