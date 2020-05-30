PS5官方公布活动定在6月5日，将发布PS5主机新信息

索尼官方在5月29日晚间宣布，将在2020 年 6 月 5 日凌晨 4 点举行下一代游戏主机PlayStation5的新信息，此次线上发布会全长将超过 1 小时。

以下是PlayStation官方新闻稿

从初代PlayStation®到PlayStation®4，我们每一代的主机都在不断打破界限、挑战更高的目标，为我们的玩家带来更棒的体验。这是PlayStation®品牌在过去 25 余年中不变的使命，我从初期就参与其中的使命。

发布新主机无疑是世上最让人兴奋的事情之一。虽然这次迈向发布之路略有“不同”，但我们一如既往的激动，与大家携手踏上这段重新定义电子游戏未来的旅程。

我们已经介绍过新主机的技术规格，也展示了全新的DualSense无线控制器。但推出新主机怎么可能没有游戏!

我很高兴跟大家分享这个好消息，我们很快就可以让大家对游戏先睹为快，你们将在年末假期PlayStation® 5 发售后玩到这些游戏。即将登陆PS5 平台的这些游戏都是业界顶尖作品，它们来自全球各地充满创意的工作室。每一间工作室，无论规模大小或历史长短，都在竭尽全力地开发可以体现新主机潜能的游戏。

此次线上发布会全长将超过 1 小时，这也是第一次我们通过虚拟形式一起感受这份激动。无法举行线下活动给我们提供了一个绝佳的机会来重新思考，用新方法和大家一起踏上旅程，你我身虽远、心相近。这只是我们一系列PS5 新信息的一部分内容，在下周的线上发布会后，我们还有更多信息将陆续与大家分享。

我们诚挚邀请你在 2020 年 6 月 5 日凌晨 4 点与我们一起检阅次世代的游戏阵容。希望你能以我为骄傲。