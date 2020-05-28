B站清晰度全面升级 视频稿件最高支持4K120FPS

都知道买数码产品要买分辨率高的，因为画质清晰，观看体验更好，投影仪自然也不例外。但是，说起来容易，做起来难。在投影仪领域，要想买到真实、不掺水的4k投影仪，还真不是一件简单事。低至500，上至1w，众人皆是4K，到底谁说了谎?只要你打开选购平台，搜索投影仪三个字，你会发现，打着4K投影仪旗号的产品价格区间巨大，从 500 到1w、2w都有。所以，4K是没有含金量了?还是有人说了谎?其实，跟所有商品一样，只要上了案板就有价?