B站清晰度全面升级 视频稿件最高支持4K120FPS

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息：今日，B站宣布开启清晰度全面升级，视频稿件最高支持4K120FPS，为观众提供更清晰、更沉浸的视听体验。
B站称，即日起，4K分辨率投稿权益面向所有UP主开放。
4 月 23 日，B站开启4K清晰度测试，开通大会员即可观看超清及全景视频。
据悉，目前360 度全景视频仅支持web端播放器，用户可以先收藏视频然后在web端打开观看。
站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息：今日，B站宣布开启清晰度全面升级，视频稿件最高支持4K120FPS，为观众提供更清晰、更沉浸的视听体验。
B站称，即日起，4K分辨率投稿权益面向所有UP主开放。
4 月 23 日，B站开启4K清晰度测试，开通大会员即可观看超清及全景视频。
据悉，目前360 度全景视频仅支持web端播放器，用户可以先收藏视频然后在web端打开观看。
哔哩哔哩(以下简称“B站”)宣布启动4K画质升级，并推出4K超高清创作者招募计划。这也是继上线1080P60 帧视频后，B站再次对视频清晰度进行升级，目前面向大会员用户开放。
A9G 4K OLED智能电视作为索尼在OLED市场的重要战略棋子，它问世不仅代表着索尼再一次完成了品牌的自我超越，也为国内电视市场带来了里程碑式的技术革新。索尼4K OLED智能电视A9G作为A9F的升级款，延用了OLED屏幕，共有三种尺寸分别是: 55 英寸、 65 英寸、 77 英寸。下面我们一起来看一下这款电视。在画质上，索尼A9G 4K OLED智能电视搭载了4K HDR图像处理芯片X1 旗舰版，代表了索尼画质技术的最高水准，在OLED面板所特有的宽可视?
才说过甜宠乏力，女明星倒追小医生的新剧《韫色过浓》便在各大榜单上高歌猛进，令追剧女孩们直呼“上头”。只能说一句，芒，不愧是你。
在知乎上，“你为什么会退出B站”的提问，浏览量超过 1665 万次，收获了3602 个回答，很大程度上，这代表了外界对于b站的一个看法。
今年可以明显感觉到，跑去B站做视频的人变多了。我有个同事，也跟风试了一下，他把自己公众号发过的文章简单加工了一下，做成视频发在了B站，没想到效果还不错。
过去的 5 个月，对B站来说，就像是一场漫长的冠礼。中国古礼，男子 20 岁加冠。一个公司成色如何，市场是最好的检验者;B站今天发布了亮眼的一季报，意味着资本市场认可B站通过了这次检验。
有人的地方就有江湖，在这个特殊时期，顽主们有人开始云上蹦迪，有人转型吃货，一条有关娱乐方式的鄙视链延伸开来。那些选择4K投影仪的影音玩家们，或许才是这条鄙视链顶端的隐藏大佬。在影院尚未营业的特殊时期，偶尔流出的巨幕照片，说明了这群人的讲究!
5月26日美股收盘，B站股票盘中涨超2.5%，市值报117. 6 亿美元，今年迄今累涨81%;与此同时，爱奇艺上涨2.65%，市值报116. 72 亿美元，今年迄今累跌24%。哔哩哔哩市值正式超过爱奇艺。
B站正在受到越来越多厂商的重视，因为它上面的年轻人越来越多了。据Q1 财报显示，B站的MAU为1. 724 亿，同比上涨70%，日均使用时长为 87 分钟，堪称当代年轻人最集中，最活跃的社区。怎么让这群年轻人用自己的产品，应聘自己的公司，为自己的品牌打Call(毕竟往往是年轻人制造大众舆论)，成了不少市场部新的任务。
知乎与B站都在今年迎来了自己的“成年”时刻——突破原有圈层的规模跃迁阶段。二者破圈的打法不同，从双方最近的营销活动来看，B站想要在更广泛人群中塑造口碑，知乎希望切入更多大众细分圈层，B站重品牌，知乎重内容。
都知道买数码产品要买分辨率高的，因为画质清晰，观看体验更好，投影仪自然也不例外。但是，说起来容易，做起来难。在投影仪领域，要想买到真实、不掺水的4k投影仪，还真不是一件简单事。低至500，上至1w，众人皆是4K，到底谁说了谎?只要你打开选购平台，搜索投影仪三个字，你会发现，打着4K投影仪旗号的产品价格区间巨大，从 500 到1w、2w都有。所以，4K是没有含金量了?还是有人说了谎?其实，跟所有商品一样，只要上了案板就有价?
在B站做UP主/全职UP主究竟有多赚钱?B站不少UP主，都做了类似主题的视频，UP主们“坦诚交代”了一些问题：
据天眼查专利数据显示，近日，哔哩哔哩旗下公司上海幻电信息科技有限公司于 5 月 1 日申请公布的外观专利“电视盒子”已成功授权，申请日期为 2019 年 11 月 21 日。据悉，该专利用于视频信号转换为数字信号、装饰、收藏。
“大家好，我是付小刀，欢迎来到我的频道。”B站up主“付曦冉”(以下称作付小刀)一边讲段子，金句频出梗常有，一边揭露医美玻尿酸界的“黑幕”、展示自己抽脂前后的对比、怼着生活中无法理解的言论和偏见......
天眼查专利数据显示， 5 月 1 日，哔哩哔哩旗下公司上海幻电信息科技有限公司申请公布的外观专利"电视盒子"已成功授权，申请日期为 2019 年 11 月 21 日。
此次的主角是第三方游戏，微软首先公布了 13 款Xbox Series X专属优化游戏(带徽章)，它们均能实现最高4K 120FPS、DirectStorage、硬件级光线追踪以及更快的载入时间。
虽说没有召开新品发布会，但苹果仍在近期为消费者们带来了大量新品。近日有海外爆料者表示，苹果将在不久后发布全新的Apple TV 4K。这款机顶盒的代号为“T1125”，有64GB以及128GB等版本可以选择。
「恰饭」一词，原本是西南地区方言中的吃饭之意，在B站发扬光大后成为在视频中植入商业信息广告的代名词，还被B站官方收录进了 2020 年发布的《年度流行梗大赏》中。
最近知乎上有位朋友@刘昊a 用爬虫做了一套关于 B 站的数据分析，感觉有些发现很有意思。结合他的数据统计结果，我做了一些简化整理，加入了我的一些想法。
2020年初，中国老一代互联网巨头最能打的只剩阿里系和腾讯系，两者风格迥异。