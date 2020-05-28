陌陌2020第一季度财报：营收5.076亿美元 同比下降8.5%

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陌陌2020第一季度财报：营收5.076亿美元 同比下降8.5%

2020-05-28 15:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月28日 消息：今日，陌陌发布了 2020 年第一季度财报，财报显示，陌陌第一季度营收5. 076 亿美元，同比下降8.5%。归属于陌陌母公司的净利润为5. 389 亿元(约0. 761 亿美元)，上一年同期为2. 893 亿元，同比增长86%。不按照美国通用会计准则计量，归属于陌陌母公司的净利润为7. 363 亿元(约1. 040 亿美元)。

陌陌

其中， 2020 年第一季度陌陌直播服务营收23. 32 亿元(约3. 293 亿美元)，与去年同期的26. 894 亿元相比减少了13%。增值业务营收达到11. 758 亿元(约1. 66 亿美元)，同比上一年的9. 038 亿元增长30%。陌陌主App的净营收从 2019 年第一季度的34. 192 亿元减少至32. 021 亿元(约4. 522 亿美元)。

此外， 2020 年 3 月，陌陌主App月度活跃用户为1. 080 亿。 2020 年第一季度，陌陌公司直播服务与增值服务付费用户去重后总数达 1280 万(包括探探付费用户 420 万)。

陌陌预计 2020 年第二季度的净营收在 38 亿至 39 亿元人民币之间，同比降低在8.5%至6.1%之间。

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