中消协：2020年一季度400多万场带货直播 100多位县长、市长走进直播间

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息:自去年以来，国内掀起了一股直播带货热潮，李佳琦联合朱广权为武汉公益直播，薇娅直播间卖火箭，企业老板亲自下场直播带货，村官直播带货农产品....直播带货在 2020 年不仅迎来了不同职业人群，而且还迎来了虚拟偶像。

2020 年 5 月，知名虚拟偶像洛天依的一小时直播带货，观看人数最高峰达到 270 万，近 200 万人打赏互动。数据显示， 2020 年一季度，全国共有 400 多万场带货直播，有 100 多位县长、市长走进直播间为当地产品“代言”。家居用品、厨具、健身器材等受到消费者青睐，销量同比增长超过40%。

2020 年 4 月，第 45 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至今年 3 月份，电商直播用户规模达2. 65 亿，占网购用户的37.2%，占直播用户的47.3%。以某电商平台为例， 2019 年，其直播观众有 4 亿用户，其中 117 位主播年度交易额破亿，有超过 4000 万商品进入直播间，整年成交额突破 2000 亿元。

据中消协 3 月份调查显示， 2019 年直播电商市场规模达 4338 亿元，预计 2020 年行业总规模还将继续扩大。