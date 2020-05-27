北京比特大陆声明：公司公章合法有效 詹克团不担任任何职务

站长之家(ChinaZ.com) 5月27日 消息：今日，北京比特大陆发布声明称，公司已于 2019 年 10 月 28 日通过股东决定免去詹克团的公司执行董事、法定代表人职务，且公司已于 2019 年 11 月 5 日通过执行董事决定免去詹克团经理职务。鉴于此，詹克团无权以公司法定代表人、执行董事或经理的名义从事任何行为。

此外，北京比特大陆还表示，公司特此确认，公司的公章目前合法有效，并未作废，且由公司合法掌握并妥善保管。公司的所有管理人员和员工均应维护公司合法权益，不得执行詹克团的任何要求、主张或对詹克团的任何行动提供任何形式的协助;否则公司将保留迫究相关人员法律责任的一切权利。

5月初，有媒体报道称，詹克团在海淀区政务服务中心领取法人为詹克团的北京比特大陆公司的营业执照时，营业执照被一群不明身份的大汉从工商行政人员手中抢走，其中刘路遥在现场指挥。据悉，刘路遥为北京比特大陆公司的前法人，且为比特大陆联合创始人吴忌寒的高中以及本科同学。

随后，北京比特大陆科技有限公司发布声明称，詹克团已不在“北京比特”担任任何职务。市场监管部门公示登记显示詹克团为我司法定代表人属于登记错误，且严重违反《公司法》的规定。刘路遥为“北京比特”现行合法有效的法定代表人。在此期间，詹克团冒充“北京比特”法定代表人违法从事的任何行为，我司均不予承认。