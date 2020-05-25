美团点评2020年第一季度财报：营收167.5亿元 同比下降12.6%

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美团点评2020年第一季度财报：营收167.5亿元 同比下降12.6%

2020-05-25 19:23 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月25日 消息：今日，美团点评发布了 2020 年第一季度财报。财报显示，美团点评第一季度营收167. 5 亿元，同比下降12.6%，市场预期为161. 14 亿元，去年同期为191. 73 亿元。美团点评第一季度调整后净亏损2. 163 亿元人民币，第一季度营业损失17. 2 亿元人民币。

外卖业务方面， 2020 年第一季度，美团餐饮外卖业务收入同比减少11.4%至人民币 95 亿元，订单量同比减少17.3%。餐饮外卖业务的交易金额同比减少5.4%至人民币 715 亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比减少18.2%至 1510 万笔，餐饮外卖业务的变现率由 2019 年同期的14.2%降至13.3%。

美团外卖

美团到店、酒店及旅游业务方面， 2020 年第一季度，美团点评到店、酒店及旅游业务收入同比下降31.1%至人民币 31 亿元。到店、酒店及旅游业务的经营溢利同比下降57.3%、环比下降70.8%至 2020 年第一季度的人民币6. 802 亿元，经营利润率同比下降13. 5 个百分点，环比下降14. 7 个百分点至22.0%。 2020 年第一季度，美团点评平台上的国内酒店消费间夜量同比下降45.5%，环比下降61.0%至 4280 万。美团国内酒店消费间夜量同比下降45.5%，环比下降61.0%至 4280 万。

其他业务方面，美团新业务及其他分部的收入同比增长4.9%至 2020 年第一季度的人民币 42 亿元，美团新业务及其他分部的经营亏损由 2019 年第四季度的人民币 13 亿元扩大3.4%至 2020 年第一季度的人民币 14 亿元。经营利润率由 2019 年第四季度的-21.7%扩大至 2020 年第一季度的-32.7%。新业务及其他分部的经营亏损同比收窄，经营利润率改善了32.3%。

此外，2020 年第一季度，美团交易用户数目4. 486 亿人，同比增加8.9%;活跃商家数目 610 万，同比增加5.0%;每位交易用户平均每年交易笔数为26. 2 笔，同比增加5.3%;

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