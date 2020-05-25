好医保用户超3000万成“网红爆款” 今日发布全国首款终身防癌险

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好医保用户超3000万成“网红爆款” 今日发布全国首款终身防癌险

2020-05-25 15:14 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月25日 消息:4 月初银保监会明确长期医疗险费率可调政策细则后，今日，支付宝联合中国人民健康保险、中再寿险发布了全国首款终身医疗险——“好医保·终身防癌医疗险”。这款终身险保额高达 400 万，是国内首款可以保证续保终身的医疗险。

据悉，经过 2 年的发展，作为百万医疗险中的网红爆款，好医保的用户数已经超过 3000 万，成为我国销售量最大的单款健康险产品。支付宝保险平台好医保产品负责人梁越平介绍说，好医保累计已经为近 10 万个家庭缓解了疾病带来的经济压力。好医保用户中，80、 90 后占比超过六成，57%的用户同时加入了支付宝的大病互助计划“相互宝”。“好医保+相互宝”成为越来越多中国家庭保障的标准配置，而支付宝保险平台则成为中国家庭购买保障的首选平台。

中再寿险总经理田美攀、蚂蚁集团副总裁尹铭、人保健康总裁华山在发布会现场(从左到右)

可以投保一辈子的医疗险来了

此前，市面上的医疗险大多都是一年一保的短期险，不保证续保。有人形象地把短期医疗险比喻成租房，保险公司是房东，用户是租客，下一年能不能续租全看运气。

2018 年 5 月，好医保一上线便推出了国内首款 6 年保证续保的长期医疗险，成为了当时保证续保期限最长的长期医疗险。这也让好医保迅速走红成为保险业当之无愧的“爆款”。

今年 4 月，银保监会明确了长期医疗险费率可调的政策细则，给国内更长期限的医疗险诞生创造了条件。这意味着，医疗险可以根据整体风险情况、疾病发展态势，在政策允许范围内适当调整费率，保证产品的可持续运营。

产品介绍显示，“好医保终身防癌医疗险”的购买门槛较低，三高及高龄客户群体均可投保。保额高达 400 万，保障责任全面，包括自费药、进口药和靶向药等。

好医保的“网红爆款”之路

保额高、价格便宜、准入科学是好医保成为“网红爆款”的关键。

以 32 周岁健康女性用户为例，购买好医保长期医疗险的一年保费只需 339 元，对应最高 400 万的保障。好医保还创新了按月缴费的模式，减轻用户支付压力，局部改变了保险都要按年缴费的现状。

在理赔环节，好医保利用智能理赔技术识别医疗票据的真伪、信息，最快 3 个工作日可以完成理赔。在全国 78 个城市，好医保推出了信用垫付服务，缓解了部分用户没钱看病的难题。

数据显示，我国所有省份都有购买好医保的用户，其中57%用户来自三线及以下城市、农村。在各省份中，广东购买好医保的人数最多，占比超过10%。江苏、浙江和山东紧随其后，占比均超过7%。可见，我国中东部省份、城市居民的保险意识相对更强。

人保健康总裁华山认为，好医保业务量的快速发展，背后是以用户为中心，持续满足其对高质量医疗保险产品的激增需求。人保健康深耕专业健康险领域多年，深刻洞察用户痛点，通过“健康保险+健康管理+信息科技”融合的商业模式，创新普惠保险，增加产品供给，为民众提供实实在在的健康保障。

蚂蚁集团副总裁、保险事业群总裁尹铭认为，在全民医保基础上，商业健康险是满足人们多元保障需求、提高保障度的主力军，是我国多层次医疗保障体系的重要组成部分。支付宝保险平台接下来也会和更多保险公司开放合作，打造更多普惠性的健康保障产品。

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