美国商务部在 5 月 22 日将33 家中国企业和机构列入“实体清单”，其中就包括奇虎 360 有限公司。对于被列入清单， 360 回应：坚决反对美方将商业活动和科技研发政治化做法。

以下为 360 集团回应全文：

360 集团关注到美国商务部 5 月 22 日以“具有采购相关物项用于中国军事最终用途的风险”为由，将 360 集团列入“实体清单”。 360 坚决反对这一不负责任的指责，并反对美国商务部把商业活动和科技研发政治化的做法。

360 经过 14 年的发展，已成长为中国实力最强、全球一流的网络安全公司。近年来， 360 基于安全大数据打造了“网络安全大脑”，可有效探测发现国家级黑客组织、网络大型犯罪团伙等对我国发起的高级网络攻击并且取得显著成果，捕获超过 40 起其他国家对我国网络基础设施的攻击。最近， 360 也披露了美国某情报机构对我国长达十年的网络攻击的实锤证据。

网络安全企业发现网络攻击后披露攻击事件、分析与溯源黑客组织信息，属于行业惯例，也是顶尖网络安全公司的实力展示和责任所在。包括美国网安公司在内的全球同行，也这样做过，披露攻击事件是网络安全公司不断改进防守技术、打击网络犯罪的需要，而不应该成为制裁的导火索。

360 始终以“让世界更安全更美好”为使命，保护了中国众多政府企业基础设施和数亿消费者的安全，同时也是维护全球网络安全的关键力量。 360 安全大脑累计帮助苹果、谷歌、微软发现数千个安全漏洞，间接保护全球网民，并得到这些公司的高度评价和多次感谢。 360 安全大脑也曾多次帮助美国执法机构破获全球网络犯罪攻击案件，在国际上得到广泛认可。

随着人类社会数字化发展，网络安全面临的形势日益严峻，网络攻击的威胁和破坏力正在空前增大。 360 认为网络攻击和犯罪才是全人类共同的敌人，需要全球网络安全力量更好地开展合作。美国商务部的制裁，试图削弱中国网络安全防守能力，只会有利于各种攻击组织和攻击活动，给全球网络安全会带来负面影响。

360 崇尚技术，十余年来从未间断地进行网络安全对抗能力打磨和技术创新，网络安全大脑的创新理念和技术领先全球， 360 已实现了安全大数据、安全大脑相关技术和成果等核心安全能力的全部自主研发，拥有自主知识产权。虽然被列入实体清单会对 360 业务的开展造成一定困扰，但不会对 360 的日常经营产生重大影响，更不会中断 360 继续为客户提供安全保障的能力。

无论遇到何种动机的打压和不公正待遇， 360 都将不变初心，继续秉承公司的价值观，坚持创新和发展核心技术，打造数字时代的安全基础设施，做好我国政府、企业基础设施的网络守护者。