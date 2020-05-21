网易游戏：防沉迷系统已覆盖80余款游戏 六月份将全部覆盖

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息：今日，网易游戏对外公布了关于未成年保护工作的最新进展：截至 5 月 20 日，已完成所有在线运营的网络游戏防沉迷系统升级，总计达 80 余款，单机游戏和弱联网游戏也在加急调试中，预计六月份覆盖所有网易游戏。

此外，网易还表示，将通过搭建“网易家长关爱平台”以及升级App端“家长护航功能”加强与家长之间的协同管理。家长通过“网易手游管家”App，即可在移动端随时随地实现对孩子游戏时间、游戏消费等的查询和管理，包括设置消费上限、禁玩时段等。

网易称，目前，家长护航功能已接入《荒野行动》《阴阳师》《猫和老鼠》《明日之后》等诸多热门游戏，后续将逐步接入网易旗下全部游戏。

2019 年 11 月，国家新闻出版署发布《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》，对明确游戏产业防沉迷标准提出了更规范化的指引。

《通知》规定，未满 18 周岁的玩家，法定节假日每日累计游戏时长不得超过 3 小时，其他时间每日不得超过1. 5 小时;每日 22 时至次日 8 时无法进行游戏;未满 8 周岁的玩家不可充值; 8 周岁以上未满 16 周岁的用户，单次充值金额不得超过 50 元人民币，每月充值金额累计不得超过 200 元人民币; 16 周岁以上未满 18 周岁的用户，单次充值金额不得超过 100 元人民币，每月充值金额累计不得超过 400 元人民币。