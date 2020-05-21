虎牙2020Q1财报：营收24亿元 同比增长47.8%

站长之家(ChinaZ.com) 5月21日 消息：今日，虎牙发布了截至 3 月 31 日的 2020 财年第一季度财报。报告显示，虎牙第一季度总净营收为24. 119 亿元人民币(约合3. 406 亿美元)超预期，与去年同期的16. 315 亿元人民币相比增长47.8%;净利润为1. 712 亿元人民币(约合 2420 万美元)，与去年同期的人民币 6350 万元相比增长169.8%。

其中，虎牙第一季度广告及其他营收为1. 375 亿元人民币(约合 1940 万美元)，与去年同期的 7900 万元人民币相比增长74.0%。营收成本为19. 371 亿元人民币(约合2. 736 亿美元)，与去年同期的13. 581 亿元人民币相比增长42.6%。带宽成本为2. 401 亿元人民币(约合 3390 万美元)，与去年同期的1. 690 亿元人民币相比增长42.1%。研发支出为1. 561 亿元人民币(约合 2200 万美元)，与去年同期的 9000 万元人民币相比增长73.3%。

此外，虎牙第一季度平均移动MAU(月度活跃用户人数)达 7470 万人，与去年同期的 5390 万人相比增长38.6%;虎牙第一季度平均MAU达1. 513 亿人，与去年同期的1. 238 亿人相比增长22.2%;虎牙第一季度总付费用户人数达 610 万人，与去年同期的 540 万人相比增长13.0%。

虎牙预计， 2020 财年第二季度公司总净营收将在26. 00 亿元人民币到26. 30 亿元人民币之间，同比增长29.3%到30.8%。