中国移动：与中国广电开展5G共建共享合作

站长之家(ChinaZ.com) 5月20日 消息：今日，中国移动发文称，与中国广播电视网络有限公司已于近期签署5G共建共享合作框架协议，开展5G共建共享以及内容和平台合作，共同打造“网络+内容”生态，实现互利共赢。

在5G合作方面，双方将保持各自品牌和运营独立，共同探索产品、运营的模式创新，开展内容、平台、渠道、客户服务的深入合作。目前，双方正基于“真诚合作、互利共赢”的精神就合作框架协议的具体方案按照市场化原则进行磋商和落实。

通过合作，双方可发挥5G技术、频率资源、内容等方面的优势，集约高效地实现5G网络覆盖，丰富5G业务，助力网络强国建设，提高全社会的信息化水平。

中国移动称，双方合作内容包括：按1： 1 比例共同投资建设700MHz 5G无线网络，共同所有并有权使用700MHz 5G无线网络络资资产。中国移动向中国广电有偿提提供700MHz频段5G基站至中国广电在地市或者省中心对接点的传输承载载网络，并有偿开放共享2.6GHz频段5G网络。中国移动将承承担负700MHz无线网络运行维护工作，中国广电向中国移动支付网络运行维护费用。在700MHz频段5G网络商用条件前，中国广电有偿共享中国移动2G / 4G / 5G网络为其客户提供服务。中国移动为中国广电有偿提供国际业务转转接服务。