B站发布一季度财报：营收达23.2亿元 月活跃用户达1. 72 亿

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B站发布一季度财报：营收达23.2亿元 月活跃用户达1. 72 亿

2020-05-19 21:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息:今天，哔哩哔哩(Nasdaq：BILI，B站)公布了截至 2020 年的第一季度未经审计的财务报告。数据显示，B站一季度营收达23. 2 亿元人民币，同比(较上年同期)增长69%，远超市场预期。本季度的净亏损为5. 39 亿元人民币， 2019 年同期为亏损1. 96 亿元人民币。

哔哩哔哩 b站

根据财报显示，2020 年第一季度，B站月均活跃用户同比增长70%达到1. 72 亿，移动端月均活跃用户同比增长77%达到1. 56 亿，日均活跃用户同比增长69%达到 5100 万。月均付费用户数增至 1340 万，同比快速提升134%。而毛利率也从去年同期的14%攀升至23%，实现了连续四个季度的增长。

从各项具体业务来看，手游业务重新占据了B站总营收额的一半，营收为人民币11. 506 亿元;占比第二大的是直播和增值服务，Q1 收入为人民币7. 936 亿元;广告收入位列第三，营收为2. 143 亿元，较 2019 年同期增长90%。电商业务收入为人民币1. 571 亿元，较 2019 年同期增长64%。

财报中，B站对 2020 年第二季度收入进行了展望，预计将达到 25 亿元至25. 5 亿元人民币。

以下是B站发布 2020 年第一季度的财报数据

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