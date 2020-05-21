2天内增加2167个订阅用户，他是如何做到的？

站长之家注：growth.design是一个成长设计案例研究网站，网站通过交互式产品案例研究列表，细分了最好的公司如何设计和开发用户喜欢的产品。以帮助大家了解用户喜欢应用程序背后的心理。看似简单的产品，却在 9 个月内从 0 增长到了 9000 个订阅者。

在本文中，growth.design的创始人danbe将向大家分享他是如何从 0 增长到 9000 个订阅者，并在之后通过一篇文章 2 天内又新增 2167 个订阅用户的。

2019 年 11 月，danbe刚刚在ProductHunt上发布了growth.design，并且迅速窜到了第一名。不少人对growth.design极尽赞美，称这是分解产品体验的最有趣的方式。里面的案例研究包含了很多见解，有助于产品人改善自己的产品。

为了扩展订阅用户，danbe采取了以下增长策略：

1、“狙击链接”技术

这种技术可以让注册的用户始终能够找到您的确认电子邮件，即使这些邮件将进入他们的垃圾邮件箱。

很少有公司知道“狙击链接”技术。简而言之，您要在电子邮件确认步骤中使用URL参数：

danbe优化了这种体验，大多数注册用户非常喜欢它，他们花时间发了一封电子邮件。

2、“沉浸式”体验

growth.design曾经有一个很好的博客布局，上面是案例研究，下面是丰富的文本内容(基本上是一篇博客文章)。

但是经过几天的研究，danbe意识到大多数用户只是浏览了一下案例研究，浏览了一下文本就离开了。所以他决定在全屏模式下强制案例研究：

没有更多的文本。

没有更多的博客帖子。

重要的是：故事本身。

随后，growth.design的转化率增加了350%。

3、备忘单

与数百名用户交流之后，danbe了解到，大多数用户在观看案例研究时会对一些见解进行“截屏”。因此，danbe决定自己制作这些屏幕截图，并将一些关键的要点和一个不错的清单一起打包在“备忘单”中，供用户查阅。提供这项服务让growth.design的转化率上升了约40%。

通过以上策略，growth.design的订阅用户从 0 增长到了 9000 个。

2020 年 5 月 18 日，danbe又发表了一篇文章，并在 2 天内为growth.design带来了 2167 个订阅用户。

数据显示，growth.design连续 2 天平均有60- 130 个活跃用户。由于网站没做过任何关键词优化，这些用户基本都是通过口碑营销获得的。所以，内容策略很重要。

不骗大家，做这个需要大量的工作，但它可以复制并应用在任何领域。因此，danbe觉得有必要在社区里和大家分享这种策略。

这种技术叫做“R.L.L.”(长列表)，由Brian Dean提出。具体策略如下：

1、用户研究：直接向用户询问而不是猜测

growth.design的“影响用户体验的认知偏见”这一主题并不是偶然定下的，在此之前，danbe做了大量的用户调查。

通过直接向用户询问“最希望网站改进的内容”从而得到了“列出案例研究中提到的心理学”这样的答案。所以，你可以看到，growth.design网页首先给大家展示的是 101 种影响用户体验的认知偏见的列表，案例研究被分门别类归纳入相应列表中。用户点击感兴趣的点，展开就可以查看相关的案例。

2、为细分市场带来明显的好处

网上关于“XX的 5 种方式”这样的列表很多，但很少有“针对XX的 100 种策略”这样的高质量文章，特别是那些针对特定细分市场具有明显优势的公司。

这就是RLL的机会。

以下是一些不同细分市场可以帮助你集思广益的示例：

3、价值：具有可操作性，而不仅仅是描述

重点提供人们可以实际操作的案例、技巧和清单。

4、结构：易于浏览=易于分享

使用分类

减少认知负荷

使用渐进式的信息披露

争取清晰的视觉层次

5、创建：分而治之

写出一个庞大的清单是极其困难的，但是创建一个列表项却要容易的多。按照概念来组织它们，每次写一张卡片。

6、转换：提供一个宝贵的缺失部分

研究表明，growth.design的用户偏爱备忘单。内容升级利用了“好奇心缺口”的概念，仅这一点就吸引了数千封电子邮件。

什么是“好奇心缺口”?“好奇心缺口”就是用户觉得需要填补的一个洞或一个缺口。让用户参与补充是很好的方式。

当然无论使用什么样的策略，最重要的是，要像对待付费产品一样对待你的免费内容，并且保持迭代更新。

注：原文编译自indiehackers，原文标题《+2，167 new subscribers in 48 hours (one tactic you should try)》

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