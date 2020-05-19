HPV疫苗上线拼多多“520秒杀节” 售价低至2450元

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HPV疫苗上线拼多多“520秒杀节” 售价低至2450元

2020-05-19 14:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月19日 消息：拼多多“ 520 秒杀节”正在火热进行中。今天，拼多多再次宣布将现货HPV疫苗以“秒杀万人团”的形式上线，该活动将持续至5. 20 当天。

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本次，拼多多将在全国 30 个城市各上线 1000 件 4 价、 9 价HPV疫苗，售价低至 2450 元。购买的消费者只要在北上广深等全国 30 个城市预约，无需排队，即约即打。

今年 4 月底，拼多多百亿补贴正式上线HPV疫苗，售价 2750 元起，涵盖 4 价HPV疫苗和进口 9 价HPV疫苗。

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