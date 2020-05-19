HPV疫苗上线拼多多“520秒杀节” 售价低至2450元

差不多在一个月前，就有十里村的村民问我怎么看极兔速递。当时忙着直播事宜，对极兔还没有过多研究，所以并没有把极兔速递列入我的选题计划中。这段时间，由于各种发货的问题，接触到了极兔快递。所以借此，和大家聊聊。我初步掌握的一些信息和想法。