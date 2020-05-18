华为发表声明回应美国修改规则：强烈反对 正在寻找解决方案

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华为发表声明回应美国修改规则：强烈反对 正在寻找解决方案

2020-05-18 16:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日 消息：今日，针对“美国商务部针对华为修改直接产品规则”一事，华为发布声明回应称，强烈反对，华为公司始终致力于遵守适用的法律法规，履行与客户、供应商的契约义务，艰难地生存并努力向前发展。

华为方面表示，本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击。长期来看，芯片等产业全球合作的信任基础将被破坏，产业内的冲突和损失将进一步加剧。华为正在对此事件进行全面评估，预计业务将不可避免地受到影响，华为会尽最大努力寻找解决方案。

最后，华为强调，美国利用自己的技术优势打压他国企业，必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心，最后伤害的是美国自己的利益。

华为logo 5

在今日的华为 2020 全球分析师大会上，华为轮值董事长郭平表示， 华为的业务不可避免要受到巨大影响，但有信心能够找到解决方案。2019 年华为向美国公司采购了 187 亿美元，如果美国政府允许，仍然会继续购买美国公司的产品。也会更加关怀和培育其他的供应商，共同成长、共同创新，构建更有竞争力的供应链。

5 月 15 日，美国商务部宣布将华为的临时许可再延长 90 天，推迟到 2020 年 8 月 13 日。同时，美国商务部还宣布，未经特别批准，禁止任何使用美国设备的芯片制造商向华为公司供应芯片。

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