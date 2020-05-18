华为轮值董事长回应美国再封杀：破坏全球芯片产业合作 美国终是害人害己

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华为轮值董事长回应美国再封杀：破坏全球芯片产业合作 美国终是害人害己

2020-05-18 16:32 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日 消息:今天，在“华为 2020 全球分析师大会”上，华为轮值董事长郭平针对“美国商务部针对华为的直接产品规则修改”一事做出回应。郭平称，统一的标准体系对产业发展极其重要，美国搞了太多独立标准，导致美国无线运营商目前无人是华为对手。

华为发声明称，本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击。“华为正在对此事件进行全面评估，预计我们的业务将不可避免地受到影响。我们会尽最大努力寻找解决方案，也希望客户和供应商与华为一起尽力消除此歧视性规则带来的不利影响。”

华为logo 6

以下为华为声明全文：

关于美国商务部针对华为修改直接产品规则的媒体声明

华为强烈反对美国商务部仅针对华为的直接产品规则修改。自 2019 年 5 月 16 日被美国政府无端纳入实体清单以来，在大量产业技术要素不可持续获得的情况下，华为公司始终致力于遵守适用的法律法规，履行与客户、供应商的契约义务，艰难地生存并努力向前发展。

然而美国政府为了进一步扼制华为的发展，无视诸多行业协会和企业的担忧，无底线地扩大并修改直接产品规则，修改后的规则蛮横而具有产业破坏力。在此规则下，全球 170 多个国家使用华为产品建设的数千亿美元网络的扩容、维护、持续运行将受到冲击，使用华为产品和服务的 30 多亿人口的信息通讯也会受到影响。美国政府为了打压别国的先进企业，罔顾华为全球客户和消费者的权益，这与其一直鼓吹的保护网络安全的说辞是自相矛盾的。

本次规则修改影响的不仅仅是华为一家企业，更会给全球相关产业带来严重的冲击。长期来看，芯片等产业全球合作的信任基础将被破坏，产业内的冲突和损失将进一步加剧。美国利用自己的技术优势打压他国企业，必将削弱他国企业对使用美国技术元素的信心，最后伤害的是美国自己的利益。

华为正在对此事件进行全面评估，预计我们的业务将不可避免地受到影响。我们会尽最大努力寻找解决方案，也希望客户和供应商与华为一起尽力消除此歧视性规则带来的不利影响。

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