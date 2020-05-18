北大研究发现：4月支付宝每周开店数量比2月初提高8成 拉动就业显著

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北大研究发现：4月支付宝每周开店数量比2月初提高8成 拉动就业显著

2020-05-18 15:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月18日 消息：北京大学数字金融研究中心通过分析支付宝最新数据发现：随着复工复产的全面推进和消费券的发放， 4 月以来与疫情中最低点 2 月 1 日当周相比，每周新增个体户小店数量平均提高79%，每周新增小店的交易金额平均增长305%。就在 2 月上旬，活跃的个体户小店减少了40.4%，营业额降低了52.4%。由此可看出，体户就业形势已经出现了强劲反弹。

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从区域分布来看：湖北、广西、浙江、广东、河南等省每周新增个体户小店数量在全国名列前茅;佛山、绍兴、温州、武汉、南宁则成为名列前茅的城市。结合新增个体户小店周均交易额来看，他们不仅实现了就业，而且生意还不错： 4 月以来与疫情中最低谷的 2 月 1 日那一周相比，其中 5 个城市每周新开小店的流水平均增幅达到 10 倍以上，深圳更达惊人的 20 倍，这反映了复工复产的进度显著加快。

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3 月底以来全国各地掀起了一轮消费券高潮，截至目前已有 170 多个地市发放 190 多亿元消费券，杭州、郑州等城市的乘数效应都在 10 倍以上。支付宝数据显示，受益商户中 9 成为个体户小店，成为拉动小店经营的有力的数字化工具。也正是 4 月以来，个体户小店的每周新增数量、每周新增小店的交易流水增长实现了强势反弹。

值得注意的是，排名前十的省份及城市绝大多数都通过支付宝发放了消费券，其中广西更是全国最早发放消费券的地区之一。“新增个体户小店数量证明就业增加，而流水越来越好则证明这部分新增就业在逐步趋稳。”郭峰表示。

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从新增个体户的年龄分布来看， 2019 年支付宝上18- 24 岁从业者占比24%，远超这一人群在总人口中约11%的占比。这说明在疫情冲击下，年轻人通过数字技术实现灵活就业的趋势越来越明显，极大缓解了整体就业压力。

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更值得注意的是中老年人。 2 月以来的数据显示， 50 岁以上人群的新增个体户就业涨势最猛，尤其是 4 月以来对比最低点 2 月 1 日当周，这一人群每周新开店数量提高了97%。郭峰认为，这证明数字技术在不断下探，挖掘新人群潜力。

北大数字金融研究中心特约研究员王靖一认为，支付宝等数字平台提供的越来越丰富的数字经营新工具，打破了年龄、区域、收入等差异所带来的鸿沟，让弱势、边缘群体及经济欠发达地区可以平等地享有数字红利，为稳就业提供了更多保障。

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