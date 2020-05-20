如何将一个潜在客户开发APP的月收入增长到15万美元

站长之家注：LeadsBridge是一个潜在客户开发APP，主要为小企业主开发管理潜在客户生成和电子邮件营销策略方面服务。通过本次采访，LeadsBridge创始人讲述了他们是如何通过零成本启动项目，并且在项目上线的第一天就获得了客户，并且很快将LeadsBridge月收入增长到 15 万美元。

你的背景是什么，在做什么?

您好!我的名字是Stefan Des，很高兴和你们分享我的故事。

我很小的时候就开始挨家挨户的做推销工作，从中学到了一些销售的技巧。后来，我对数字世界产生了兴趣，并尽快成为了一名在线企业家，创办了几个数字企业，这给了我加深对这个行业的了解。

在尝试了多年各种形式的在线商业游戏后，我发现自己对市场营销环境的兴趣特别浓厚，于是我开始了几个孵化的创业项目，其中LeadsBridge成为迄今为止最大、最成功的项目。

LeadsBridge是一个一体化的潜在客户生成平台，主要由小企业主和数字机构使用，以节省大量时间，并在管理他们的潜在客户生成和电子邮件营销策略方面服务。LeadsBridge可以帮助客户优化他们的营销渠道。

是什么促使你创建了LeadsBridge?

这些年，我一直在专注数字营销领域工作，LeadsBridge的想法是几年前提出的，当时 Facebook Lead Ads已经推出了。那时，我在市场上呆了很长一段时间，明白了用户将他们的线索同步到他们的客户关系管理系统将是一个痛点，所以我看到了解决这个问题的机会。

LeadsBridge最初是另一个更大项目的一个副产品，这个项目已经每月产生 10000 美元收入，它很快成为我们关注的主要焦点，所以我们一直在投资它。

最初产品是如何构建的?

实际上，我们只用了三个月的周六和周日来完成这个项目。在此期间，我们开发了一个非常基本的MVP，以便尽快在市场上推出。除了时间和精力投入之外，我们只在广告上投资了几块钱，但是这笔钱来自我们已经在运行的另一个项目，所以总体上我们可以说我们的初始投资是 0 美元，我们从“第一天”就开始启动了LeadsBridge。

开始的时候，只有我和另一个创始人Alex，发展到一定程度后，我们就开始招人了。

你是如何吸引用户，发展LeadsBridge的?

LeadsBridge上线的第一天就已经开始有销售额了，所以一开始就很顺利!我们通过创建内容、使用Facebook广告和谷歌Adwords，扩大到更多的客户。

成功的原因很简单。即使我们的MVP是非常基础的，当时它只提供了 7 个集成和很少的功能，我们也能够解决用户的核心问题问题。这才是真正重要的。

你的商业模式是什么，你是如何增加收入的?

我们从一开始就只有一种商业模式：每月定期订阅我们的在线平台。我们以每月 7 美元的价格提供我们的最有价值产品，但是随着我们项目的增长，我们增加了提供给客户的价值，并相应地提高了价格。为了想出最好的计划，我们已经测试了 70 多个定价选项!我们自豪地说，我们的客户一直认为我们的价格是“公平的”。

最初，我们非常关注的指标是每月经常性收入(MRR)和客户流失。我们非常强调客户流失，因为我们希望拥有极高的客户保持率。我们尽全力将客户从“免费”转变为“付费”计划。他们中的许多人通过免费试用进入，所以为了鼓励他们留下来，我们建立了一个真正脱颖而出的顾客快乐团队。我们尽可能完成客户的要求，这对他们保持对产品的忠诚度有很大影响。

我们之所以能保持较高的客户保留率有两个方面给了我们很大帮助，首先，它使我们能够可靠地估算每次收购的实际成本，其次，它使我们能够更准确地预测未来客户的增长。

尽管我们的业务稳定增长，但必须提到的是，在AppSumo上发布我们的产品为我们扩大项目规模提供了根本推动力，使我们的客户获取率每月增加了165%以上。

你未来的目标是什么?

目前，我们的目标是帮助公司在 2019 年第四季度内收集十亿个潜在客户。

我们希望在不久的将来为潜在客户生成市场推出革命性的本地产品。现在仍在申请专利中，

我们坚信，潜在客户生成市场在接下来的几年中将会大规模增长，因此我们在其中进行了大量投资。

我们不仅希望参与这个市场，而且要引领行业前进。为此，我们正在尝试破解代码，以将业务从七位数扩展到八位数。

您面临的最大挑战和克服的障碍是什么?

第一年我们主要关心的是想办法成为一个估值七位数的初创企业，尽管这听起来有点傲慢。

我们当然面临许多挑战，其中最大的挑战之一是将一个兼职项目转变为一个超过 25 人的“公司”。在我作为营销人员的整个职业生涯中，与许多人合作过，但是对于我参与的大多数项目，我都是独自一人或者与几个合作伙伴合作。

建立和管理如此庞大的团队不仅很困难，而且通过远程应用程序Slack进行操作还存在额外的挑战。

通过分享我们的企业文化和价值观，成功吸引了许多人才与我们合作，并在保持灵活性的同时不断成长。拥有更多资源的结构化组织可以帮助我们更好地为客户提供服务，减少客户流失。

注：原文编译自indiehackers，原文标题《Growing a Lead Generation App to $150，000 in Monthly Revenue》