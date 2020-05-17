工信部：中国开通5G基站超20万个 4G用户达12.8亿

站长之家(ChinaZ.com) 5月17日 消息：据工信部消息，今日，由中国通信学会主办的 2020 年世界电信和信息社会日大会在网上举行。工业和信息化部副部长、中国通信学会理事长陈肇雄出席并致辞。

陈肇雄表示，网络设施加速向高速泛在演进，我国光纤用户渗透率达93%，4G用户达12. 8 亿，规模全球第一。5G商用加快推进，开通5G基站超过 20 万个。

此外，陈肇雄还表示，电子政务、智慧医疗、在线教育等新模式加快普及应用，电信普遍服务持续深入推进，网络扶贫成效显著，行政村光纤通达率、4G通达率均超过了98%，深度贫困地区贫困村通宽带比例达到98%。疫情期间，信息通信技术(ICT)成为打赢疫情防控阻击战和支撑复工复产复兴的有力武器，大数据有效服务中央和地方疫情态势研判和精准施策，“通信大数据行程卡”提供境内外到访地查询服务超过 11 亿次，助力疫情排查;5G+远程医疗等应用服务近万家医疗及相关机构， 20 余种人工智能系统应用在数百家医院;“国家中小学网络云平台”稳定运行，访问超过 16 亿人次。

最后，陈肇雄称，将推动5G加快发展，力争 2020 年底实现全国所有地级市覆盖5G网络，促进“5G+”垂直行业融合应用。今年再新部署 1 万个以上4G基站建设任务，支持贫困地区网络深度覆盖。持续推进学校联网攻坚行动，到 2020 年底实现全国中小学宽带网络接入率达到99%。