亚马逊CEO或成地球首位万亿富豪 今年亚马孙股价已上涨约29%

要我说， 2020 这翻天覆地的一年，以及可能会产生的全球性经济变革，必定能给跨境电商带来不少改变。过去的几年是由于电子信息技术和经济全球化的快速发展，电子商务在国际贸易中的影响力和关键作用日渐突显，已变成中国出口贸易的市场趋势。跨境电商未来的发展前景必定是有助于减少经济成本、推动全球贸易便利化，有助于提高国内群众福祉，有助于打造良好的营商环境推动经济长期健康发展。同时也得益于一系列制度支持和改革创新，