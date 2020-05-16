亚马逊CEO或成地球首位万亿富豪 今年亚马孙股价已上涨约29%

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息：据外媒Comparisun预测，亚马逊CEO杰夫·贝索斯到2026年可能成为世界上第一位身价万亿美元富豪，此时，贝索斯将达62岁。
据悉，贝索斯的净资产在过去五年平均增长34%，截至5月15日贝索斯净资产估计为1440亿美元，今年已增长超过290亿美元。截止5月14日，亚马孙股价今年已上涨约29%。
此外，该机构还预测，Facebook CEO扎克伯格的身价可能在2036年达1万亿美元，成为最年轻的富豪。
此前，贝索斯的身家已突破万亿。
今年4月，亚马逊股价年内涨幅接近29%，总市值超过8. 3 万亿元。当时贝索斯最新身家达到 1431 亿美元，按7. 07 的汇率计算身家再度突破万亿元人民币，较去年底身家增长 2022 亿元，平均每天赚近 19 亿元。
此外，贝索斯已经连续 3 年全球亿万富豪榜首。4 月 7 日，福布斯发布了 2020 年度全球亿万富豪榜，此次共有有2095 位亿万富豪上榜。其中，亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯虽然财富值下降 180 亿美元，但是依旧连续第 3 年位列榜首，财富达 1130 亿美元，比尔·盖茨排名第二财富 980 亿美元。