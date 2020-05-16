董明珠称一年税后收入200多万：格力电器不高薪留人

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息：昨日晚 8 点，格力电器董事长董明珠联手科技评测达人王自如在京东直播间开启直播。在直播中，董明珠表示，格力电器不像别的企业高薪留人，格力没有高薪的概念。

董明珠透露，自己一年收入四五百万，交税要交 200 多万，税后收入也就 200 多万。但是自己感觉足以够了，自己的价值不在于我收了多少钱。自己的真正价值是让格力成为了世界品牌，格力让世界重新认识了中国，这是我们企业的梦想和追求。

此外，在直播中，针对“格力口罩”，董明珠表示：“如果说我们靠口罩发财，我觉得太可怕了。一个国家、一个世界的经济发展是不能靠这个的，要靠企业的创新，给人们带来生活品质提高的新技术和产品，才有价值。所以当时我为什么做口罩?不是我自己要做，是政府说现在缺口罩机，我想我们能做高端设备，口罩怎么不能做?马上就回来组织技术人员讨论，我们要保证卖出去的口罩设备能够正常的运行起来，所以我们前期投入非常多。”

据格力公布数据显示，在昨日晚间 3 小时 20 分钟的直播中，格力直播间成交额突破7. 03 亿元，创下家电行业直播带货史上最高成交纪录!其中， 2 分钟破亿、 8 分钟破 2 亿、 1 小时破4. 28 亿。直播吸引观看量745. 12 万，点赞量2828. 8 万。