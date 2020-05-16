李彦宏称做企业天天都是苦难：连写书的时间都没有

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李彦宏称做企业天天都是苦难：连写书的时间都没有

2020-05-16 09:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月16日 消息：昨日晚 8 点，百度董事长李彦宏在百度APP进行了直播首秀，与樊登读书创始人樊登展开对话，分享自己的读书心得。该场直播吸引了超过 900 万观众收看。

在直播中，李彦宏表示，自己20年来读了好多书是对做企业比较有启发的。约10年前读过一本叫《苦难辉煌》，整本书的篇幅100%都在讲苦难，这跟做企业一样，外界看来很光鲜，其实自己看来都是苦难。还有另外一本名为《创业维艰》的书，这本书看起来就和自己的经历一样，公司做大了以后一样会遇到各种问题，作者起码有时间写书，而自己都没时间写书，天天都是苦难。

此外，李彦宏还表示，希望未来百度会有越来越多的直播，有人愿意通过百度直播卖货也没问题。

李彦宏 (2)

在 5 月 13 日的“万象” 2020 百度移动生态大会上，百度集团执行副总裁沈抖表示， 2020 年百度将推进直播业务，以知识为核心，助人成长、引人向上做有价值的直播，通过直播为用户提供更多延伸服务。同时，百度宣布推出“百度直播 聚能计划”，通过 5 亿补贴打造 1000 位明星主播，具体措施包括了商业变现、流量曝光、粉丝沉淀、影响力打造等。

数据显示，截至目前，百度App日活已突破2. 3 亿，每天人均打开次数超过 10 次。

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