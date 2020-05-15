874万应届毕业生史上最多，4大招聘巨头把千家名企搬上支付宝

站长之家(ChinaZ.com) 5月15日 消息：“刚开学就毕业，我该上哪儿找工作?”“疫情前辞职，我还能找到工作吗?”今年应届毕业生高达 874 万，再创新高，“史上最难就业季”来临。而随着全国复工复产的加速，求职需求大爆发，岗位供给跟得上吗?

近期，招聘业 4 巨头智联招聘、猎聘、斗米和青团社陆续入驻支付宝小程序，平台上已有近 1000 家名企，覆盖600多个行业。名企开设线上“招聘办事处”也大大激发了求职者的热情， 5 月15日的最新数据显示，5月以来平均每天上支付宝搜索“找工作”的人数比 4 月激增 10 倍。

在支付宝开设“数字招聘办”的企业既有麦当劳、肯德基、必胜客、沃尔玛、强生、微软等外企，也有三只松鼠、江南布衣等国内知名企业。数据显示，北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、杭州、重庆、西安和郑州成为招聘需求量最多的十大城市，就业供给侧升温迹象明显，城市经济活力正在复苏。

针对应届毕业生，教育部还联合支付宝校园生活团队，邀请多家企业开放海量校招职位，缓解高校毕业生就业压力。此外，一批因疫情下服务业数字化转型催生出的新职业也值得关注。 5 月 11 日，中国就业培训技术指导中心受人社部委托，对 10 个拟纳入新职业的工作信息进行公示。而支付宝上“数字招聘办”里也涌现出互联网营销师、数字化培训师、搞笑素材收集员等五大“新鲜”职业，为促进就业打开新思路，也给当下年轻人求职提供了更多选择。

记者体验发现，操作很简单：上支付宝搜“找工作”，直达“千家名企招聘会”页面，选择企业和岗位，就能一键在线投递简历。据了解，这也是支付宝继推动景区、市民中心、出行、高校招生数字化后，助力招聘数字化的又一动作。