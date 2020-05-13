支付宝小程序交易量暴增667%，货拉拉逆境强势回暖

站长之家(ChinaZ.com) 5月13日 消息:5 月 13 日，货拉拉和支付宝联合发布了一份复工战报，战报显示货拉拉支付宝小程序 4 月的日均成交单量全面回暖，并反弹至疫情前的140%水平，环比增长667%，，创造支付宝渠道成交单量的历史新高。

据货拉拉相关公开报道显示，因严重疫情对国内物流行业带来巨大的冲击，其业务数据曾一度跌去 9 成，而从 3 月开始，货拉拉的支付宝渠道领先全平台 1 个月实现了业务复苏目标。货拉拉相关负责人表示，进入 4 月之后，随着全国疫情好转，物流货运行业也在回暖，货拉拉的业务量已逐步恢复至疫情前的水平。

货拉拉相关负责人告诉记者： 面对疫情货拉拉能够快速实现业务复苏，除平台主动调整业务，积极参与各地复工复产，为司机与货主提供补贴等多重举措外，支付宝渠道的作用尤为关键，而转折点始于 3 月 10 日支付宝宣布升级为数字生活开放平台。

货拉拉作为细分行业标杆，积极参与支付宝平台升级转型，专心做好了两件事：(1)运用优质的自运营手段及对平台政策的有效解读，获得了多个支付宝中心化流量入口的权益激励，获取到官方的流量支持与有效用户运营策略紧密结合;(2)通过支付宝小程序打通包括UC、饿了么、高德地图、口碑等阿里系生态资源，实现了多端的精准触达。

支付宝宣布战略升级后，其数字开放平台的商家价值在疫情期间获得了放大。支付宝方面表示，开放中心化流量入口以及扶优政策自从发布之后受到商家的广泛关注，已帮助八大行业的上百个商家获益，未来将帮助更多商家与服务商在数字生活服务时代获取红利。