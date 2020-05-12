爱奇艺回应成立餐饮公司：公司经营需要

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息：据中国新闻网报道，今日，就“爱奇艺成立餐饮管理新公司”的报道，爱奇艺方面回应称，成立新的企业，是为公司经营需要。
此前，据天眼查数据显示， 5 月 9 日，北京格芮馥餐饮管理有限公司成立，该公司注册资本 100 万人民币，法定代表人为爱奇艺副总裁薛中，公司经营范围包括餐饮管理、销售食品、餐饮管理等。
该公司的两位股东分别为：上海众源网络有限公司和北京爱奇艺科技有限公司。
站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息：据中国新闻网报道，今日，就“爱奇艺成立餐饮管理新公司”的报道，爱奇艺方面回应称，成立新的企业，是为公司经营需要。
此前，据天眼查数据显示， 5 月 9 日，北京格芮馥餐饮管理有限公司成立，该公司注册资本 100 万人民币，法定代表人为爱奇艺副总裁薛中，公司经营范围包括餐饮管理、销售食品、餐饮管理等。
该公司的两位股东分别为：上海众源网络有限公司和北京爱奇艺科技有限公司。
5 月 9 日，北京格芮馥餐饮管理有限公司成立，该公司注册资本 100 万人民币，法定代表人为爱奇艺副总裁薛中，公司经营范围包括餐饮管理、销售食品、餐饮管理等。公司股东分别为上海众源网络有限公司和北京爱奇艺科技有限公司。
5月7日，腾讯视频、爱奇艺、优酷三家视频网站联合六家影视制作公司发布《关于开展团结一心 共克时艰 行业自救行动的倡议书》，该倡议书中表示即日起将对影视剧、综艺节目生产的各环节成本体系、价格体系进行动态调整，涉及演职人员薪酬供应商价格、内容采购价格等。
如果要说一档最近热度最高的综艺，爱奇艺的《青春有你2》一定会拥有姓名。但逢节目每次播出，与节目相关的人物和话题总会登上微博热搜，引起广大网友的热烈讨论，尤其是近日风靡的“reader式rap——淡黄的长裙，蓬松的头发”，不仅成为全民流行梗，将节目的热度推向了一个新的高潮，同时也让众多人气选手进入大众视野，引起了广泛的关注。
5 月 7 日上午，三家视频网站(腾讯视频、爱奇艺、优酷)与六大影视制作公司联名发表《关于开展团结一心共克时艰行业自救行动的倡议书》。
今天上午，腾讯视频、爱奇艺、优酷三大视频网站与六大影视制作公司联名发表《关于开展团结一心共克时艰行业自救行动的倡议书》。倡议倡导严肃、严谨的创作风尚，反对内容“注水”，加强演职人员在薪酬、排名、待遇等方面的管理，倡导勤俭节约，抵制浪费奢靡之风。
《青春有你2》又双叒刷屏了!韩国欧巴与《青你2》会碰撞出什么?如何用《青你2》的方式打开《甄嬛传》?舞台排名复盘，创作者们怎么看?
据天眼查数据显示，4月8日，北京爱奇艺科技有限公司新增对外投资，成立北京德漾娱乐文化传媒有限公司，公司法定代表人为薛丹丹，注册资本为3000万人民币，经营范围包括组织文化艺术交流活动（不含演出）；
据公司情报专家《财经涂鸦》消息，爱奇艺于 4 月 8 日推出了一款名为「随刻创作」的短视频制作App。这也是其在 4 月 2 日正式全渠道上线「爱奇艺随刻版」App后，在短视频赛道的又一次尝试。
5 月 8 日消息：虽然之前爱奇艺 10 周年庆新老用户促销活动已经过了，但是新用户仍可享受 5 折促销活动。据了解，目前新用户享受黄金VIP会员年卡 99 元优惠（ 5 折购买链接），钻石会员6.7折优惠，原价498，现在只需要330元（6. 7 折购买链接）。另据了解，爱奇艺自制综艺节目《我要这样生活》今日在爱奇艺、奇异果TV正式上线，节目自第二期起每周二中午 12 点更新，VIP会员抢先看，次日 20 点转免。作为创新聚焦青年潮生活的观察?
五一近期，许多爱奇艺用户盼了很久的爱奇艺会员 5折促销活动如约而至，活动时间从5月1日-5月5日。虽然之前爱奇艺 10 周年庆新老用户促销活动已经过了，但是此次爱奇艺官方开展五一限时活动，新老用户仍可享受 5 折促销活动。据了解，目前新用户享受黄金VIP会员和钻石VIP会员五折优惠，黄金VIP会员年卡 99 元（ 5 折购买链接），钻石VIP可领 100 元优惠券，实付 249 元到手（领取100元优惠券）。
近日，爱奇艺十周年庆活动拉开帷幕，今年爱奇艺十周年主打解锁新快乐主题，用爱奇艺独家猕猴桃邀请函与明星朋友互换潮物，倡导大家用潮流生活方式解锁新快乐。同时，开展会员促销活动，回馈新老用户，黄金VIP会员、钻石VIP会员五折大促，黄金会员年卡原价需要 198 元，现在限时优惠仅需 99 元（ 5 折购买链接）、季卡 29 元，不区分新老客，用户如果是在电视上观看的话，则需要购买钻石VIP会员，其中连续包年 249 元（ 5 折购买链?
4 月 21 日 0 点起，爱奇艺 10 周年庆活动开启，黄金VIP会员、钻石VIP会员五折大促（购买链接），年卡 99 元、季卡 29 元，不区分新老客。活动时间， 从2020 年 4 月 21 日00:00:00- 2020 年 4 月 23 日23:59:59。据悉，目前爱奇艺会员拥有 8 大特权：广告特权、1080P、下载加速、杜比音效、免费片库、送电影点播券、付费影片VIP享折扣优惠、演唱会直播等等。
近期爱奇艺上线了不少非常不错的新剧，比如说《我的刺猬女孩》《长安少年行》《天醒之路》等等，也有不少影视剧已经收官，像之前非常受欢迎的《民国奇探》，播出后热度一直都很高。近期爱奇艺也引来了十周年庆活动，虽然目前活动时间已经过了，官方针对老用户的活动已经没了。不过有用户称官方目前的活动页面仍有优惠价，非爱奇艺VIP用户仍可以 5 折购买会员，黄金VIP会员年卡 99 元（ 5 折购买链接）到期可以 178 元/年自动续费，
近期，许多爱奇艺用户盼了很久的爱奇艺 99 元如约而至，虽然爱奇艺 10 周年庆活动已经过了，但是爱奇艺官方仍在开展新会员5折促销活动。据了解，目前新用户享受黄金VIP会员和钻石VIP会员五折优惠，黄金VIP会员年卡 99 元（ 5 折购买链接）、季卡 29 元，钻石VIP会员249 元（ 5 折购买链接）。
忘记从哪里看到的一句话，时间是时间的发令枪，岁月是岁月的护城河。这句话用来形容中国视频平台的发展恰如其分。时间改变了很多，但时间也沉淀了不少。
据悉，爱奇艺十周年会员促销活动仍在继续，此前不限制新老用户均可以购买的促销活动时间已经过期。不过，小编查看了官方目前的活动页面，非爱奇艺VIP用户仍可以5折购买会员，黄金VIP会员年卡 99 元，到期可以 178 元/年自动续费，可随时取消，季卡 29 元，钻石VIP会员年卡 249 元。
昨日开始，爱奇艺开启10周年庆会员促销活动，黄金VIP会员、钻石VIP会员五折大促（ 5 折购买链接），年卡 99 元、季卡 29 元，不区分新老客。活动时间， 2020 年 4 月 21 日00:00:00- 2020 年 4 月 23 日23:59:59。目前爱奇艺会员拥有 8 大特权：广告特权、1080P、下载加速、杜比音效、免费片库、送电影点播券、付费影片VIP享折扣优惠、演唱会直播等等。用户如果是在电视上观看的话，则需要购买钻石VIP会员，其中连续包年 249 元（
天眼查数据显示，4月8日，北京爱奇艺科技有限公司新增对外投资，成立北京德漾娱乐文化传媒有限公司，公司法定代表人为薛丹丹，注册资本为 3000 万元人民币。此外， 4 月 3 日，爱奇艺还投资设立了一家新公司——上海实岳文化传播有限责任公司，该公司法定代表人是爱奇艺副总裁车澈，注册资本 3000 万元人民币。
4月21日 0 点起，爱奇艺 10 周年庆活动开启，黄金VIP会员、钻石VIP会员五折大促，黄金VIP会员年卡 99 元。另据了解，近期爱奇艺又一爆笑古装甜宠剧火了，不少网友估计都熬夜追了，其实这部剧在开播前就已经火了，它就是《报告王爷，王妃是只猫》。目前全集更新太过瘾，仅 1 天好评连连！
距离爱奇艺十周年庆官方会员5折促销活动的截止时间（2020年4月23日 23:59:59）已不足4小时，有需要购买爱奇艺会员的用户赶快下单购买了，机会难得。据了解，此次爱奇艺 10 周年庆会员促销活动，黄金VIP会员、钻石VIP会员都五折大促，黄金VIP会员年卡 99 元（ 5 折购买链接）、季卡 29 元，钻石VIP会员+携程超级会员年卡 249 元（ 5 折购买链接），而且此次活动不区分新老客。