爱奇艺回应成立餐饮公司：公司经营需要

如果要说一档最近热度最高的综艺，爱奇艺的《青春有你2》一定会拥有姓名。但逢节目每次播出，与节目相关的人物和话题总会登上微博热搜，引起广大网友的热烈讨论，尤其是近日风靡的“reader式rap——淡黄的长裙，蓬松的头发”，不仅成为全民流行梗，将节目的热度推向了一个新的高潮，同时也让众多人气选手进入大众视野，引起了广泛的关注。