爱奇艺回应成立餐饮公司：公司经营需要

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爱奇艺回应成立餐饮公司：公司经营需要

2020-05-12 15:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息：据中国新闻网报道，今日，就“爱奇艺成立餐饮管理新公司”的报道，爱奇艺方面回应称，成立新的企业，是为公司经营需要。

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此前，据天眼查数据显示， 5 月 9 日，北京格芮馥餐饮管理有限公司成立，该公司注册资本 100 万人民币，法定代表人为爱奇艺副总裁薛中，公司经营范围包括餐饮管理、销售食品、餐饮管理等。

该公司的两位股东分别为：上海众源网络有限公司和北京爱奇艺科技有限公司。

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