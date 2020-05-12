“快手”诉“抖音”存在不正当竞争构成侵权 索赔500万

站长之家(ChinaZ.com) 5月12日 消息：据海淀法院网消息，因认为在第三方APP中搜索“快手”二字，置顶搜索结果为“抖音短视频”，快手开发及运营主体北京快手科技有限公司将北京微播视界科技有限公司诉至法院，要求其停止侵权行为，并索赔 500 万元。日前，海淀法院受理了此案。

原告快手公司诉称，其系知名短视频移动应用软件“快手”的开发及运营主体，从商标权人北京达佳互联信息技术有限公司获得了“快手”商标的独占使用权。经多年运营，“快手”移动应用已经成为国内最著名的短视频移动应用平台之一，拥有极高的用户量及知名度，涉案商标在相应领域内也取得了极高的知名度。

快手公司发现在第三方应用商店“ 360 手机助手”内输入“快手”二字，出现的搜索结果第一条并非“快手”产品，置顶搜索结果竟然为“抖音短视频”APP，并且在应用程序名称右侧显示有“推广”标识，点击该搜索结果即可完成“抖音短视频”应用程序的安装及正常使用。经应用商店公示及“抖音短视频”《用户服务协议》约定，北京微播视界科技有限公司为“抖音短视频”的开发及运营主体。

原告快手公司认为，被告将“快手”设置为付费关键词的行为，利用了其公司在春节期间斥巨资推广运营产品的契机以及“快手”商标知名度，对自身产品进行推广宣传，且因双方产品功能高度相似，相关网络用户本欲通过搜索“快手”搜索相关产品，但搜索结果却被链接到“抖音”所运营的产品，因此使得快手公司提供的产品与其注册商标之间的特定联系被削弱，从而实质上损害了快手公司获取的商标专用权，因此构成商标侵权。

此外，被告的行为客观上导致希望下载安装“快手”的网络用户在第三方应用商店中搜索程序名称时，却在搜索结果第一条得到“抖音短视频”的安装链接，从而增加了“抖音”产品获取用户的机会、减少了本应属于“快手”的用户数量，损害了其合法利益，该行为属于典型的混淆他人商品名称的“食人而肥”和“搭便车”行为，构成不正当竞争。

目前，此案正在进一步审理中。