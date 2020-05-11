全时店员回应停业：此前经营一切正常 工资及时发放

站长之家(ChinaZ.com) 5月11日 消息：据每日经济新闻报道，今日，针对“全时便利店京津门店月底全关”一事，北京全时便利店店员表示：“如果有储值卡最好还是尽早来用掉，后面肯定东西越来越少。关掉之后，门店可能也不会再开了。”

另外一位店员表示，之前门店经营一切正常，员工的工资也都有及时发放。

今日，全时便利店发布公告称，因公司经营战略调整，全时便利店北京区域所有门店将于 2020 年 5 月 20 日 24 点 0 分结束经营。在此之前全时将对全场商品进行6- 7 折销售(不含香烟)。

全时方面还表示，如用户持有全时便利店发行的有效期内储值卡，且卡内尚有未消费余额的，请于 2020 年 5 月 21 日之前到全时直营门店消费使用，或按照购买时折扣办理退款业务。在全时会员小程序内仍有余额的顾客，请于 2020 年 5 月 21 日之前到全时直营门店消费使用，或按照购买时折扣办理退款业务。持有全时会员积分的顾客，请于年 5 月 21 日之前到全时直营门店进行核销，每 100 积分可在消费时抵 1 元使用。

针对“全时便利店京津门店月底全关”的报道，全时相关负责人回应称：“因为疫情影响严重，将进行战略调整，便利店业务先收缩，停业之后会有其他合作，并非资金链断裂。”